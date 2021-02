Niedersächsische Landesforsten informieren: Frost im Forst kein Problem

Mit zahlreichen Pflanzaktionen in ganz Niedersachsen lenken die Försterinnen und Förster der Niedersächsischen Landesforsten die Aufmerksamkeit am internationalen Tag der Wälder am 21. März auf einen sehr aktuellen Aspekt im Klimawandel. In diesem Jahr steht eine besonders anstrengende Pflanzsaison kurz vor dem Abschluss. ?Seit dem Herbst haben wir fast fünf Millionen junge Bäume gepflanzt ? […]...