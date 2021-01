Neuheit bei Asmetec- Rasterdeckenleuchte mit integriertem Filtersystem zum Schutz vor Viren&Bakterien

Die METOLIGHT LED-Rasterdeckenleuchte der Serie RDL-6060 CLAIR ist eine neue, preiswerte Möglichkeit, die Luft in geschlossenen Räumen präzise zu reinigen und zu desinfizieren. Diese Leuchten sind nämlich mit einem neuen mehrstufigen Filtersystem ausgestattet, welches durch intensive UVC-Strahlung Viren und Bakterien abtötet. Dabei wird die UVC-Strahlung nicht nach außen getragen, sodass keine gefährlichen Strahlungen an Menschen übergeben werden können. DIE RDL-6060-CLAIR kann in übliche Rasterdecken mit Raster 60x60cm eingesetzt werden oder aber als Deckenaufbauleuchten durch optionale Einbaurahmen, die Asmetec ebenfalls anbietet, direkt an der Decke befestigt werden.

Anwendung findet die Leuchte vor allem an Orten, an welchen die Luft besonders gereinigt werden sollte, sodass keine Krankheitserreger übertragen werden. Diese befinden sich z.B. in Büros, in Kindergärten, in Krankenhäusern, in Reinräumen, in Aufzügen oder auch in Wartezimmern. Dort gibt es oftmals eine Ansammlung an Menschen, die sich verschiedenste Bakterien und Viren übertragen.

Der integrierte Radiallüfter innerhalb der Leuchte saugt an 2 gegenüberliegenden Gittern mit einer Luftleistung von 60cbm/h die Luft an. An diesen Lüftern sind integrierte, austauschbare Nanopartikel-Aktivkohle-Filter, die die angezogene Luft filtern und zum gesonderten System der UVC-Strahlung weiterleiten. Durch diese UVC-Strahlung werden jegliche Viren & Bakterien abgetötet. Durch zwei weitere Luftauslässe, die ebenfalls mit Spezialfiltern bestückt sind, wird dann die desinfizierte und gereinigte Luft zurück in den Raum gepustet. Die eingesetzten Filter sind alle antiseptisch und anti-viral.

Die Leuchte entspricht der ab Sept. 2021 geltenden Energieklasse E und besitzt eine Leuchtfläche von 46 x 46cm. Das integrierte Netzteil ist für einen langlebigen, wartungsarmen Betrieb bis ca. 30.000 Stunden ausgelegt. Die Beleuchtung sowie der Lüfter sind getrennt schaltbar.

Bei Asmetec wird diese Leuchte im Standard in Lichtfarbe 4000K angeboten. Nach Kundenwunsch sind auch die Lichtfarben warmweiß (3000K), tagweiß (5000K) und kaltweiß (6500K) lieferbar.

Weitere Informationen zu der Leuchte und vielen weiteren Produkten findet man unter www.asmetec-shop.de

ASMETEC GmbH mit Sitz in 67292 Kirchheimbolanden, Rheinland-Pfalz beliefert die europäische Elektronikindustrie mit Verbrauchsprodukten und Investitionsgütern. Hauptproduktgruppen sind:

LED-Beleuchtungstechnik (LED-Röhren, LED-Lampen, LED-Wand- und Einbauleuchten, LED-Hochleistungsstrahler, LED-Straßenleuchten, LEDs für Gelbräume)

Leiterplatten-Verbrauchsprodukte (Folien, Diazofilme, UV-Brenner, Spannzangen, Bohrspindeln)

UV-Filterfolien und UV-Filterröhren für Leuchtstoffröhren

Reinraumtechnik (Adhäsivmaterialien, DRC-Roller, Reinraumkleidung, Handschuhe, Panelcleaner, Luftwäscher)

ESD-Produkte (Personenerdung, ESD-Kleidung, ESD-Verbrauchsmaterial, ESD-Arbeitsplätze),

Messtechnik (Lupen, Mikroskope, Video-Mikroskope und -Messtechnik, Lichtmesstechnik).

ASMETEC ist nach DIN EN ISO 9001:2008 und 14001:2005 zertifiziert

