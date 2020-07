Neues Kühl- und Temperiergerät HRS-R glänzt in umweltbeständiger Ausführung mit robustem Metallgehäuse

Erstellt von Presse Allgemein

Eine echte Herausforderung für Kühl- und Temperiergeräte sind Fertigungsumgebungen, in denen sie besonders viel Staub oder Spritzwasser ausgesetzt sind. Doch auch hier gilt es, eine genaue Temperaturstabilität für das Umlaufmedium einzuhalten, um den sicheren Betrieb von Maschinen und Anlagen zu gewährleisten. Mit der Serie HRS-R präsentiert SMC eine Lösung, die dank Schutzklasse IP54 auch in schwierigen Umgebungen ihren Dienst verrichtet: Ein robustes Metallgehäuse, hohe Benutzerfreundlichkeit und umfangreiche Steuerungsoptionen machen das neue Kühl- und Temperiergerät zum idealen Partner für viele Industriezweige.

Der Betrieb von Lebensmittelverpackungslinien oder Bearbeitungszentren verlangt elektronischen Bauteilen viel ab: Damit sie sicher und zuverlässig funktionieren, müssen sie bestmöglich vor äußeren Belastungen wie Staub oder Spritzwasser geschützt werden. Um die Kühlung von Maschinen auch unter widrigen Bedingungen wie diesen zu gewährleisten, hat SMC die neuen Kühl- und Temperiergeräte der Serie HRS-R mit einem umweltbeständigen Metallgehäuse ausgestattet ? optional sogar aus rostfreiem Stahl. So ist die Bedien- und Steuereinheit nach Schutzklasse IP54 gegen Staubablagerungen im Inneren sowie gegen Spritzwasser von außen geschützt.

Energieeffizienter Leistungsträger

In zweifacher Ausführung erbringt die luftgekühlte Serie HRS-R Kühlkapazitäten von wahlweise 1700 W bei 50 Hz (Modell HRS018-R) oder 2500 W bei 50 Hz (Modell HRS030-R). Dabei wird das umweltschonende und gleichzeitig leistungsfähige Kühlmittel R410-A verwendet, das schon bei geringer Verdichtung eine hohe Performance erbringt. Beide Systeme arbeiten energieeffizient: Im Gegensatz zu anderen bestehenden Modellen ist kein zusätzliches elektrisches Heizelement notwendig, da das Umlaufmedium durch die Prozesswärme des Kompressors erwärmt wird. So wird bei Umgebungstemperaturen von 5 bis 45 °C eine hohe Temperaturstabilität von ±0,1 °C erreicht. Nähert sich die Temperatur dem Gefrierpunkt, erzeugt die Pumpe automatisch Wärme und verhindert damit potenzielle Frostschäden (Gefrierschutzfunktion).

Viel Raum für ein breites Einsatzspektrum

Für das Umlaufmedium im HRS-R lässt sich optional ein größerer Behälter mit einem Volumen von bis zu 12 Litern wählen. Durch das erweiterte Fassungsvermögen kann der Tank bei maximalem Füllstand weitere 5 Liter an Flüssigkeit aufnehmen, was mehr Raum für einen Rückfluss des Umlaufmediums schafft, etwa bei Wartungsarbeiten. Das Auffüllen ist dank des geneigten, mit einem Filter aufrüstbaren Einfüllstutzens denkbar einfach und selbst bei zwei übereinanderstehenden Systemen möglich. Auch die Reinigung des Tanks ist unkompliziert: Hierfür existiert eine separate, verschließbare Öffnung, die an der Geräteoberseite einen bequemen Zugang erlaubt (Ø 110 mm).

Integrierte Sensoren überwachen den Betrieb des Kühl- und Temperiergeräts HRS-R rund um die Uhr. So werden interne Temperatur, Druck und Betriebszeit auf einem gut ablesbaren Digitaldisplay angezeigt. Beim Auftreten eines Fehlers wird das Selbstdiagnose-Ergebnis anhand des zugehörigen Alarmcodes angezeigt (je nach Ausführung bis zu 36 Arten). Das erleichtert die Fehlerbehebung sowie beispielsweise den Kontakt mit dem Kundendienst. Zur weiteren serienmäßigen Ausstattung gehören die serielle Kommunikation(RS 232C/RS 485) und E/A-Kontakte (2 Eingänge und 3 Ausgänge), etwa für den Fernsteuerungsbetrieb (Start/Stopp). Je nach Anwendung kann dabei mit der Benutzeranlage oder dem Systemaufbau kommuniziert werden.

Die Vielseitigkeit der staub- und spritzwasserresistenten Serie HRS-R von SMC macht auch vor Landesgrenzen nicht Halt: Kompatibel mit Netzspannungen in Europa, Asien, Ozeanien, Nord-, Mittel- sowie Südamerika (einphasig 200 bis 230 VAC, 50/60 Hz), werden die robusten Kühl- und Temperiergeräte insbesondere in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie eingesetzt.

Führender Hersteller, Partner und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik – die SMC Deutschland GmbH bietet ein umfassendes Produktspektrum vom Ventil bis zum Temperiergerät mit mehr als 12.000 Basismodellen und über 700.000 Varianten für unterschiedlichste Industriebranchen. Die innovativen Automatisierungslösungen des Unternehmens mit Sitz in Egelsbach bei Frankfurt am Main finden sich unter anderem in der Automobil-, Elektro- und Photovoltaik-, Medizin-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sowie im Werkzeugmaschinenbau, der Robotik und der Automation. SMC erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatz von 170 Millionen Euro und beschäftigt bundesweit mehr als 740 Mitarbeiter. Darüber hinaus steht allen Kunden ein flächendeckendes, kompetentes Service- und Vertriebsnetzwerk zur Seite.

Die SMC Deutschland GmbH gehört zur SMC Corporation, die in 83 Ländern weltweit mit über 31 Produktionsstätten vertreten ist. Der Weltmarktführer für pneumatische Automatisierungstechnik mit einem Marktanteil von 36 Prozent erzielte im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von rund 4,5 Milliarden Euro und beschäftigt global gut 19.750 Mitarbeiter.

