Neuer Innenanstrich verringert Covid-19-Infektionen

Erstellt von Presse Allgemein

Die Anwesenheit vieler Personen im selben Raum erhöht in der Heizperiode ab Okt. bis Mai die Ansteckungsgefahr, z.B. durch infektiöse Aerosole. Große Partikel filtern unsere Atemorgane, doch kleine Einheiten, wie mit Coronaviren behaftete Aerosole können tief in die Lungen eindringen und lebensgefährliche Infektionen auslösen. Mobile Aerosolfiltergeräte entfernen infektiöse Aerosole aus der Raumluft und erhöhen dabei ungewollt die Heizkosten. Auch die physikalische räumliche Anstrichwirkung von SC-KLIMAFARBE verringert mit Hilfe der Schwerkraft ungesunde Schwebstoffe in der Raumluft und spart dabei auch Heizenergie.

Obwohl mobile Raumluftfiltergeräte die Heizkosten enorm erhöhen können, boomt die Corona-Infektionsabwehr mit Aerosolfilter-Geräten. Diese wälzen die Raumluft oft 8-fach um, und das erhöht den konvektiven Wärmeabfluss an Decken, Böden, Wänden und Fenster. Mit Sicht auf die Heiz- und Betriebskosten eignet sich die maschinelle Luftreinigung besser für Schulen, Restaurants, öffentliche Säle, Museen etc. und nicht im restlichen Baubestand. Im Gegensatz zum apparativen Infektionsschutz reduziert SC-KLIMAFARBE die Infektionsgefahr gerätelos. Das gilt besonders auch in Betriebspausen für mit Luftfiltergeräten bestückte Räume. Wer den Klimaschutz ernst nimmt, streicht die Innenräume mit o.g. Funktions-Innenanstrich. Er bietet weitgehend Schutz vor Virusinfektionen, Keimen, Bakterien, Allergenen etc. Gegenüber üblichen Innenanstrichen hat der Anstrich den Vorteil, dass nach ca. 20 Minuten Stoßlüftung die Wandflächen- und Raumlufttemperatur ~2-3 °C weniger abkühlen. Mit SC-KLIMAFARBE beschichtete Innenräume benötigen nach der Stoßlüftung rund 45 % weniger Heizenergie zur Wiederaufheizung als herkömmlich beschichtete Innenräume.

Der ?Stille Virus-Infektionsschutz mit SC-KLIMAFARBE? ist rechnerisch nicht evaluierbar. Messvergleiche zwischen dem funktionalen und gewöhnlichen Raumanstrich können die tendenzielle Wirkgröße der Infektionsschutz-Methode auf Basis von zwei Hypothesen testen:

Hypothese 1: Pollenallergiker wissen seit Jahrzehnten, der Innenanstrich SC-KLIMAFARBE verringert ihre Beschwerden. Der strömungsberuhigende Anstrich stoppt die Luftzirkulation und in ?stehender Raumluft? sinkt grober Hausstaub (>70 µm) mit angedockten leichten Schwebstoffen, wie Keimen, Viren, Pollen etc. durch die Schwerkraft auch schnell zu Boden. Die in Raumhöhe verringerte Schadstoffdichte schafft für Menschen infektionsarme Atemluft. Die Affinität von Feinstaub und Pollen etc. zu Grobstaub akkumuliert die Leichtstoffe, und so sinken auch unter ~5 µm große Teilchen schnell zu Boden, ohne neu aufzuwirbeln. Ob die Anstrichwirkung auch infektiöse Aerosole am Boden konzentriert zeigen Testmessungen.

Hypothese 2: Die Anstrichmatrix des Raumanstrichs puffert schneller und mehr Feuchte als z.B. Lehmbaustoffe. Berühren infektiöse Aerosole den Anstrich auf Decken und Wänden, wird ihre Feuchte absorbiert und das Covid-19 Virus verliert seinen Wirt. Es ist inaktiv, bzw. tot.

FAZIT: Der Infektionsschutz mit SC-KLIMAFARBE ist objektabhängig und wird laufend wissenschaftlich getestet. Trotzdem der funktionale Innenanstrich nachhaltigen Gesundheits- und Klimaschutz bietet, liegt sein Preisniveau gleichauf mit üblichen Qualitäts-Innenanstrichen.

Weitere Artikel zum Thema:: Innenanstrich verringert Covid-19 Gefahr Wer denkt, nur Impfstoffe gewinnen den Kampf gegen das Virus, sollte sich mit Details befassen. Um die Corona-Pandemie zu besiegen, spielen Zeitfaktoren und SC-Innenanstriche auch eine Rolle. Bis ein Impfstoff finanziert, gefunden, getestet und verteilt werden kann, vergehen Jahre. Da Menschen die längste Zeit ihres Lebens in Gebäuden verbringen, sind zur Covid-19 Abwehr hygienische infektionsarme […]... Zum Gesundheits- und Klimaschutz taugen Diesel-Fahrverbote eher nicht Luft ist ein wichtiges Lebensmittel. Zu hohe Atemluftanteile an Feinstaub oder NOx schaden der menschlichen Gesundheit und zu hohe CO 2-Emissionen schaden dem Klima. In städtischen Ballungsräumen sollen aktuell Grenzwertüberschreitungen mit Dieselfahrverboten verhindert werden. Drei Gründe sprechen gegen Fahrverbote: 1. Dieselfahrverbote verhindern örtliche Schadstoff-Grenzwertüberschreitungen. Doch in der Summe bleibt die Schadstoffemission gleich und wirkt unkontrolliert anderswo schädlich. […]... Narada stockt COVID-19-Spenden auf und schickt Versorgungsgüter an 20 Länder Als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie spendete Narada über 20.000 medizinische Schutzmasken und Handschuhe an mehr als 20 Länder, darunter Italien, Spanien, Großbritannien und die Vereinigten Staaten. Da im Januar in China präventives Zubehör knapp war, hat Narada mit dem weltweiten Einkauf von Gesundheitseinrichtungen aus Europa, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten und Südkorea begonnen. Naradas […]... Axora hilftÖl- und Gasunternehmen beim Wiederaufbau nach COVID-19 Neues Öl- und Gas-Ressourcenzentrum soll bewährte digitale Lösungen anbieten Axora, die globale Innovationsplattform und der Marktplatz für führende digitale Lösungen für Industrieunternehmen, hat ein Online-Ressourcenzentrum für Öl und Gas (https://www.axora.com/resource-centre/oil-and-gas/) eingerichtet, um Unternehmen der Branche dabei zu helfen, sich angesichts der weltweiten Coronavirus-Pandemie wieder zu erholen und zu florieren. Das Zentrum bietet die neuesten Einblicke […]... Covid Lüftungslösung für Klassenzimmer und Schulbus. Sehr wohl gibt es eine einfache, billige, schnell umsetzbare und absolut sichere Methode zur Belüftung von Klassenzimmer und Schulbus. Statement einer Betroffenen: ALLE hatten wir Angst. Insbesondere wenn wir lang zusammen im Klassenzimmer waren. Jeder Huster schreckte uns auf, dauernd und immer. Da gewöhnt man sich nicht daran. HEUTE gehe ich wieder gerne in die […]...