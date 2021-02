NEU SunPower Performance Solarmodul P 3

Neu: SunPower Performance Solarmodul P3 mit PERC-Technologie und 380 Watt Leistung. Das neue SunPower P3 Solarmodul wird voraussichtlich ab Mai in Deutschland verfügbar sein. Die Module vereinen eine top Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit miteinander.

Qualität der PERC-Technologie

Die PERC-Technologie zeichnet sich durch verschiedene Vorteile gegenüber herkömmlichen Solarmodulen aus. Folgende Unterschiede gibt es: SunPower nutzt Zellen in Schindeltechnik andere Hersteller verlötete Bänder zur Verbindung der Zellen. Außerdem nutzt SunPower redundante, lötfreie Verbindungen, andere Hersteller haben dünne, per Siebdruck aufgedruckte Metallleitungen auf ihren Modulen. Auch haben die SunPower Performance Module einen leitfähigen Klebstoff in Luftfahrtqualität, andere Hersteller jedoch eine Metallpaste auf der Rückseite der Zelle. Alle genannten Unterschiede führen dazu, dass SunPower Module nicht so anfällig für Brüche und Korrosion sind, wie herkömmliche Hersteller, dies führt zu einem kontinuierlichen Energiefluss, einer verbesserten Energieleistung und einer längeren Modul-Lebensdauer. Diese Module sind somit auch besonders gut bei Schwachlicht.

Das SunPower Performance P3 Solarmodul

Das schwarze Modul ist 1,16 m breit und 1,69 m lang und besitzt eine Höhe von 3,5 cm. Und einen Modulwirkungsgrad von 19,4 %. Das Modul hat eine Schlagfestigkeit für Hagelkörner bis 25 mm Durchmesser bei 23 m/s. Das gehärtete Glas hat eine hohe Transparenz und Antireflexbeschichtung. Ein Modul wiegt dabei 18,1 kg.

Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Das Performance P3 Solarmodul mit 380 Watt, ist das Modul mit dem top Preis-Leistungs-Verhältnis. Es hat eine sehr gute Qualität und dafür einen geringen Preis. Außerdem erhalten Sie 25 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie.

