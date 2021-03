Naturschutzinitiative e.V. (NI) begrüßt neues Lagerkonzept ?Wohnquartier? auf dem Stegskopf

Weitere Artikel zum Thema::

Modernes Leben im Wohnquartier BERLIVING Derzeit entsteht in Berlin das energieeffiziente Wohnquartier BERLIVING. In dem als KfW-Effizienzhaus 55 errichteten Gebäude kommt das neue Klettsystem RAUTHERM SPEED aus dem Hause REHAU zum Einsatz und überzeugte die Verantwortlichen mit seiner besonders schnellen Verlegung auf der bauseitig vorhandenen Dämmung. Zur geräuscharmen Abwasserentsorgung wird das schalldämmende Hausabflusssystem RAUPIANO PLUS eingesetzt. Im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf […]...

25. April in Hamburg: Nachhaltiges Wohnquartier „Grüne Insel“ stellt sich vor! Noch wenige Wohnungen in der „Grünen Insel“ frei: Ganzheitliches Wohnquartier in Dithmarschen startet im Sommer mit Bau St. Michaelisdonn, im April 2019 – Viele sprechen drüber, hier soll es gelebt werden: In Dithmarschen wird derzeit ein nachhaltiges Wohnprojekt geplant, das im Norden seines Gleichen sucht. Mit der „Grünen Insel“ wird am Rande der Gemeinde St. […]...

Wohnquartier in Holzbauweise Die Evangelische Stiftung Pflege Schönau (ESPS) errichtet in Brühl auf rund 4.000 m² Grundfläche vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 39 Wohnungen in nachhaltiger Holzbauweise und verstärkt damit ihr wohnungsbauliches Engagement in der Metropolregion Rhein-Neckar weiter. Mit der Vertragsunterzeichnung der beteiligten Architekten ist im Dezember in den Räumen der ESPS der offizielle Startschuss für das ambitionierte Projekt […]...

Röttgen begrüßt neues Informationsangebot der Mineralölbranche — Aufklärung an der Tankstelle ist Fortschritt Röttgen begrüßt neues Informationsangebot der Mineralölbranche -- Aufklärung an der Tankstelle ist Fortschritt ...