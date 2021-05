Nachhaltige Energieversorgung für Malaysia

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

Perak ist der größte und bevölkerungsreichste Bundesstaat Malaysias. Schon seit fast einhundert Jahren hat Wasserkraft einen wichtigen Anteil an der Energieversorgung der Region. Die Staudämme am Fluss Sungai Perak, die ab den 1930er bis in die 1970er Jahre erbaut wurden, sollen nun eingehend überprüft werden. Aufgabe wird auch sein, Vorschläge für Sanierungsmaßnahmen zu erarbeiten, falls diese erforderlich sind.

Aufgrund der langjährigen Erfahrung von Tractebel auf diesem Gebiet beauftragte der malaysische Energiekonzern Tenaga Nasional Berhad (TNB) unsere Experten mit der Durchführung des Projektes. In einer Studie untersuchen sie die Dämme und die zugehörigen Bauwerke, erarbeiten im Bedarfsfall Konzepte für deren Sanierung und erstellen detaillierte Ausführungspläne. Als lokaler Partner ist das Unternehmen Minconsult Sdn Bhd involviert.

Weitere 30 Jahre

Ziel des Projekts ist es, die Betriebsdauer und die Genehmigungen der Wasserkraftwerke von Sungai Perak für mindestens drei weitere Jahrzehnte zu verlängern

Insgesamt vier Dämme umfasst das Vorhaben: Einen 127 m hohen Steinschüttdamm mit zentraler Tonkerndichtung (Temengor Damm, erbaut 1978), eine 23 m hohe Pfeilerstaumauer (Chenderoh Damm, erbaut 1930) sowie eine 33 m hohe Schwergewichtsmauer Bersia Damm, erbaut 1983). Außerdem eine 47 m hohe kombinierte Schwergewichtsmauer mit erdkerngedichteten Steinschüttdämmen im Bereich der Widerlager (Kenering Damm, erbaut 1983).

CO2-neutrale Energie durch Wasserkraft

Gemeinsam haben die Wasserkraftwerke eine Kapazität von 580 MW und liefern jährlich insgesamt 1.731 GWh elektrische Energie. Dabei nutzen sie die natürliche Ressource Wasser, ohne CO2-Emissionen zu erzeugen. Tractebel wird das Projekt voraussichtlich im Oktober 2021 abschließen.

Zitat

„Die Wasserkraftexperten von Tractebel sind stolz darauf, ihr Know-how für ein so wichtiges Projekt zur Verfügung zu stellen. Die Verlängerung der Lebensdauer der vier Dämme wird die nachhaltige Energieproduktion in Malaysias größtem Bundesstaat, Perak, für die nächsten Jahre sichern.“

Ioannis Siskos – Tractebel Projektleiter und leitender Ingenieur für Geotechnik und Dämme

Weitere Artikel zum Thema:: PSI erhält in Malaysia einen Auftrag von Tenaga Nasional Berhad / Leitsystem-Modernisierungsprojekt für Sungai Perak Wasserkraftwerke PSI Incontrol Sdn Bhd, das Malaysische Tochterunternehmen der PSI AG, hat von Tenaga Nasional Berhad (TNB) einen Auftrag über die Implementierung des TNB REMACO „Sungai Perak Energy Control System“ (SPECS) für sieben Wasserkraftwerke erhalten. TNB ist der größte Energieversorger in Malaysia mit Anlagen im Wert von mehr als 20 Milliarden Euro. Die Erzeugungssparte der TNB […]... Lahmeyer International ist jetzt Tractebel Seit dem 31. Januar tritt Lahmeyer International unter der Marke Tractebel auf und trägt den neuen Firmennamen: Tractebel Engineering GmbH. Bereits im Dezember 2014 hat Tractebel mit Sitz in Brüssel die Lahmeyer Gruppe erworben. Tractebel gehört zu den führenden internationalen Ingenieurs- und Beratungsgesellschaften, die mit mehr als 150 Jahren Erfahrung in Energie-, Wasser- und Wasserkraft- […]... Nachhaltige, sichere und bezahlbare Energieversorgung in Kommunen Erfolgreiches REHAU Seminar in der Samtgemeinde Lathen... Nachhaltige Energieversorgung Niedersachsen Mit dem neuen Förderprogramm "Wissenschaft für nachhaltige Entwicklung" fördern das Land Niedersachsen und die Volkswagenstiftung transdisziplinäre wissenschaftliche Projekte, um Probleme der Zukunft zu meistern. In dem neuen Programm werden im Rahmen der ersten Ausschreibung insgesamt acht Projekte mit einem Betrag von rund zwölf Millionen Euro gefördert. Eines davon ist das Projekt "NEDS - Nachhaltige Energieversorgung Niedersachsen", ... Innovative Energiespeicher für eine nachhaltige Energieversorgung von morgen Experten diskutieren auf dem jährlichen Fachkongress der Landesinitiative Brennstoffzelle und Elektromobilität Niedersachsen über "Technologieentwicklungen&Innovationen aus Niedersaschsen am 02.11. in Hannover...