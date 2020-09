Nachhaltige Elektromobilität für die Smart City

Erstellt von Presse Allgemein

ZENNER und GP JOULE CONNECT betrachten E-Mobilität ganzheitlich: Ihre innovativen E-Mobilitätsangebote gehen mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit einher. Dabei ermöglichen die digitalen Lösungen eine intelligente Verwirklichung energiewirtschaftlicher und serviceorientierter Strategien der Versorger. Elektromobilität wird so zu einem integralen Bestandteil der Smart City.

Stadtwerke und Energieversorger als E-Mobilitätsanbieter

?Stadtwerke und Energieversorger stehen heute mehr denn je im Mittelpunkt der kommunalen Daseinsvorsorge?, erklärt Sebastian Heß, Geschäftsführer der ZENNER Hessware GmbH. ?Sie wollen sich auch im Bereich der Elektromobilität als Dienstleister für Städte, Quartiere oder regionale Unternehmen positionieren. Der Einstieg in die Elektromobilität hält für sie gleich mehrere Vorteile bereit: Außer dem Erlös aus dem Stromverkauf garantiert beispielsweise der smarte Betrieb der Ladeinfrastruktur eine sichere Netzkontrolle durch die Überwachung und Steuerung von Ladepunkten.? Ein wichtiger Aspekt, denn je mehr Elektrofahrzeuge ans Netz angeschlossen werden, desto wichtiger wird es, Lastzustände zu überwachen und Ladesäulen intelligent zu schalten. Mit dem CLS-Management der ZENNER Hessware GmbH ist dies regelkonform möglich.

Um die ganzheitlichen und nachhaltigen E-Mobilitätslösungen in moderne Quartiers- und Smart-City-Konzepte zu integrieren, haben ZENNER und GP JOULE CONNECT gemeinsam ein Paket entwickelt, das die CLS- und LoRaWAN®-Technologie mit den Mobilitätslösungen kombiniert. Manuel Reich, Geschäftsführer der GP JOULE CONNECT GmbH, ist sich sicher: ?Mit ZENNER haben wir den idealen Partner gefunden, um Energieversorgern den Ausbau der E-Mobilität ganzheitlich, zukunftsweisend und rechtskonform zu ermöglichen. ZENNERs umfassende IoT-Kompetenzen ergänzen unser 360-Grad- Angebot für die neue Mobilität um einen entscheidenden Baustein. Diese Verknüpfung ist speziell für die Zusammenarbeit mit Energieversorgern unabdingbar.?

Datenübertragung via Smart Meter Gateway

Von 2021 an werden E-Ladestationen ab einem Verbrauch von mehr als 6.000 kWh zu Pflichteinbaufällen für das Smart Meter Gateway (SMGW). Ladepunkte müssen dann konform zu den Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) gesteuert werden. So können aber auch die Vorteile von §14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) voll ausgeschöpft werden. Der besagte Paragraph stellt den Betreibern netzdienlich steuerbarer Verbrauchseinrichtungen ein reduziertes Netzentgelt in Aussicht. Voraussetzung hierfür ist der aktive EMT der ZENNER Hessware. Damit steht eine integrierte Lösung für die Steuerung von Ladeinfrastruktur inklusive Datenübertragung via SMGW zur Verfügung.

E-Mobilität als Smart-City-Lösung

Um Ladeinfrastrukturen in moderne Smart-City-Konzepte zu integrieren, hat ZENNER eine LoRaWAN®-gestützte Smart-Parking-Lösung entwickelt, die den tatsächlichen Belegungszustand der Parkfläche vor einer Ladesäule anzeigt. Zwar können Betreiber von Ladesäulen meist feststellen, ob ein strombetriebenes Fahrzeug gerade aufgeladen wird. Unklar bleibt aber, ob ein vermeintlich freier E-Parkplatz nicht tatsächlich durch ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor blockiert wird. Indem Informationen über den Betriebszustand der Ladesäule und den Belegungszustand der Parkfläche auf einer Plattform miteinander in Beziehung gesetzt werden, lassen sich per App verlässliche Informationen über freie und funktionsbereite Ladeparkplätze in Echtzeit zur Verfügung stellen.

E-Mobilität mit erneuerbaren Energien

Ein weiteres neues Geschäftsmodell stellt die Kombination von Photovoltaik-Anlagen und E-Ladepunkten dar. Ortsansässige Firmen, der kommunale Querverbund oder auch Privathaushalte haben die Möglichkeit, mittels Photovoltaik den Strom für ihr E-Auto selbst zu produzieren ? nachhaltig und zu günstigen Tarifen. Die Kombination aus erneuerbaren Energien und Elektromobilität vollendet somit quasi die Sektorenkopplung in Gebäuden und Quartieren. Besonders in der Kommunal- und Privatwirtschaft setzt sich dieses Konzept zunehmend durch.

Die ZENNER International GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Saarbrücken entwickelt, produziert und vertreibt Messtechnik für globale Märkte. ZENNER betreibt Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA und ist weltweit mit 60 Standorten vor Ort. 1903 gegründet, gehört das Unternehmen seit 2005 zur familiengeführten Unternehmensgruppe Minol-ZENNER. Minol und ZENNER beschäftigen weltweit mehr als 3.900 Mitarbeiter. Zum Portfolio gehören Wohnungs-, Haus- und Großwasserzähler, Wärmezähler, Gaszähler und moderne Systemtechnik. Kunden von ZENNER sind Energieversorger und Stadtwerke, aber auch Industrieunternehmen, Großhändler und Messdienstleister. Seit 2016 setzt ZENNER im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie auf innovative Systemlösungen auf Basis von Internet-of-Things (IoT)- Technologien von der Projektentwicklung über die Messdatenerfassung und -verarbeitung bis zur Applikation beim Endanwender und IoT-Netzbetrieb. Seit 2017 gehören die ZENNER IoT Solutions GmbH mit Sitz in Hamburg sowie die ZENNER Hessware GmbH in Mannheim zur Unternehmensgruppe. Beide sind spezialisiert auf die Entwicklung kundenspezifischer IoT-Applikationen.

Über GP JOULE und GP JOULE CONNECT

2009 mit der Überzeugung gegründet, dass 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung machbar ist, ist GP JOULE heute ein System-Anbieter für integrierte Energielösungen aus Sonne, Wind und Biomasse sowie ein Partner auf Versorgungsebene für Strom, Wärme, Wasserstoff sowie Elektromobilität. Als Pionier in der Sektorenkopplung beschäftigt die mittelständische Unternehmensgruppe mehr als 290 Mitarbeiter in Deutschland, Europa und Nordamerika. GP JOULE ist Träger des Umweltpreises der Wirtschaft Schleswig-Holstein 2019. GP JOULE CONNECT wurde 2014 gegründet und ist innerhalb der GP JOULE Gruppe das Systemhaus für die neue Mobilität. Mit einem 360-Grad-Portfolio von der Analyse bis hin zum Betrieb von Ladeinfrastruktur sowie Sharing- und Pooling-Konzepten sorgt GP JOULE CONNECT für die erfolgreiche Implementierung von Projekten im Bereich der neuen Mobilität.