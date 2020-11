Nachhaltig weihnachtet es sehr! – Nachhaltige undökologisch angebaute Christbäume aus der Region (AUDIO)

Weitere Artikel zum Thema::

Es weihnachtet sehr – 16 Milliarden Lichter bringen Deutschland zum Funkeln und Strahlen (AUDIO) Anmoderationsvorschlag: Wenn man sich draußen so umschaut, kann von der berühmt-berüchtigten “dunklen Jahreszeit” momentan kaum die Rede sein. In diesen Tagen strahlt das Land vor allem nach Sonnenuntergang so hell, wie zu keiner anderen Zeit im Jahr. Das liegt daran, dass die Deutschen die gemütliche Weihnachtsstimmung einfach lieben und Lichterketten, Schwibbögen und leuchtende Weihnachtssterne gehören […]...

FSC-Siegel – Das sagt es den Verbrauchern! (AUDIO) Anmoderationsvorschlag: Immer mehr Verbraucher gucken ganz genau hin, was sie kaufen. Und dabei helfen einem sogenannte Siegel, die auf vielen Produkten zu finden sind. So stehen zum Beispiel auf Saftpackungen, Möbeln, Büchern und vielen anderen Papierprodukten oft die drei Buchstaben "FSC" und ein Baum als Zeichen. Und was die bedeuten, weiß meine Kollegin Jessica Martin. Sprecherin: Hinter dem FSC-Kürzel mit dem Baum, das man zum Beispiel morgen...

ots.Audio: Ein Greenpeace-Team ist in der Region um Fukushima unterwegs. Sie führen Messungen durch und nehmen Proben, um darüber aufzuklären, wie sehr die Menschen tatsächlich gefährdet sind. (Bekommt ihr was von den Arbeiten im havarierten Reaktor Fukushima mit?) Thomas Breuer: Die Arbeiten im Atomkraftwerk Fukushima bekommen wir nicht direkt mit. Da bekommen wir auch nur das mit, was die Regierung ????der Betreiber Tepco veröffentlicht. Da haben wir hier vor Ort auch keinen besseren Einblick. (Wo wart ihr heute unterwegs? Was habt ihr gemacht?) Thomas Breuer: Wir waren in Minamisoma. Das ist eine kleine Stadt etwa 25 Kilometer nördlich von den h...

Sonnengebräunte Brötchen – Ökoenergie bei Handwerksbetrieben (AUDIO) Anmoderationsvorschlag: Die Energiewende schreitet voran. Der Anteil der erneuerbaren Energien steigt weiter und immer mehr Deutsche möchten nur noch grünen, also Ökostrom, beziehen. Doch sie wollen mehr: Ökostrom soll sie auch im Alltag, etwa beim Einkauf beim Bäcker oder Metzger, begleiten, so die aktuelle E.ON-Energiestudie, bei der rund 2.000 Deutsche befragt wurden. Jessica Martin berichtet. Sprecherin: Die Energiewende ist bei den Deutschen angekom...