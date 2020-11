Miko investiert in Wiederaufforstungsprojekte

Düsseldorf, 26. November 2020 – Miko, eine italienische Tochtergesellschaft der in den USA ansässigen Sage Automotive Interiors (Mitglied der Asahi Kasei Gruppe), verkündet den nächsten Meilenstein auf dem Weg zur Nachhaltigkeit: Der Hersteller von Dinamica®, einem nachhaltigen Mikrofasermaterial für Oberflächen im Fahrzeuginnenraum, investiert in FSC®-zertifizierte Wälder – ein wesentlicher Teil der Unternehmensstrategie, bis 2030 klimapositiv zu werden.

So investiert Miko etwa in die Aufforstung des Bosco Sacile, einem der letzten alten Wälder der friaulischen Ebene in der Provinz Udine. Der Wald wurde vom Forest Stewardship Council® (FSC®) zertifiziert, einer internationalen gemeinnützigen Organisation, die sich seit 25 Jahren für die Förderung einer verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung einsetzt. Durch die Restaurierung und Erhaltung dieses Waldes strebt Miko an, bis 2030 klimapositiv zu werden. CEO Lorenzo Terraneo zu Miko–s Umweltengagement: “Wir gehören zu den ersten italienischen Unternehmen, die sich durch Investitionen in FSC®-zertifizierte Wälder für den Schutz des Planeten einsetzen. Wir haben uns dafür entschieden, einen Wald in der Nähe unseres Unternehmens nach dem MARC-Ansatz (Measure Avoid Risks Communicate) zu pflegen, einem Weg der ökologischen und sozialen Verantwortung für Unternehmen, die wie Miko klimapositiv werden wollen”.

Mehr CO2 kompensieren als erzeugen

Klimapositiv – das bedeutet, 10% mehr CO2 zu kompensieren, als die Unternehmensorganisation und die Produktion aller Dinamica®-Produkte in einem Jahr erzeugen. Terraneo fährt fort: “Wir haben unsere Umweltleistung zunächst mit der LCA-Technologie (Life Cycle Assessment) gemessen, sie verbessert und uns dann auf die Erfassung von Restauswirkungen konzentriert. Wir stellen uns der Herausforderung “Klima-Positiv” und nehmen damit unseren Platz unter den Akteuren des Wandels hin zu einer nachhaltigen Entwicklung ein; Technologie, Innovation und Pioniergeist sind die Zutaten, die wir verwenden”. Neben Maßnahmen wie der Pflege und Reinigung der Wälder und der Pflanzung von 5.000 Bäumen, umfasst der Waldbewirtschaftungsplan auch die Instandhaltung der Wege und die Wiedereröffnung des Gebiets für die Öffentlichkeit. Das Projekt wird in Partnerschaft mit Etifor entwickelt, einem Spin-off-Unternehmen der Universität Padua. Bosco Sacile hat in Übereinstimmung mit den strengen Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsstandards, die vom Forest Stewardship Council® festgelegt wurden, die FSC®-Zertifizierung erhalten.

Ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit

Miko ist Hersteller der ökologischen Mikrofaser Dinamica®. Das Material bekleidet vornehmlich Autositze und Kopfstützen, sowie Dachhimmel, Türverkleidungen oder auch Lenkräder. Das in der Mikrofaser enthaltene recycelte Polyester wird aus Polyesterfasern (T-Shirts, Fasern usw.) und PET-Kunststoff (Flaschen, Verpackungen usw.) gewonnen. Durch die Wiederverwertung des Polyesters können im Vergleich zur Verwendung von neu produziertem Polyester auf Erdölbasis Energieverbrauch und CO2-Emissionen um 80% reduziert werden. Im Bereich Nachhaltigkeit gehört Miko zu den Vorreitern unter italienischen kleinen und mittleren Unternehmen. Bereits 1997 patentierte das Unternehmen zusammen mit Asahi Kasei das aus recyceltem Kunststoff hergestellte Rohmaterial Dinamica®. Die folgenden Jahre brachten eine Vielzahl von Qualitäts- und Umweltzertifizierungen (Environmental Product Declaration – EPD®, ISO 14001, ISO 9001, International Automotive Task Force – IATF 16949, OEKO-TEX Standard 100, “PETA-Approved Vegan”).

Der starke Fokus auf Nachhaltigkeit und der raffinierte Look von Dinamica® haben die Automobilwelt erobert. Renommierte Automobilhersteller wie Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar-Land Rover, Volvo und Chevrolet – um nur einige zu nennen – entscheiden sich mit wachsendem Bewusstsein für Dinamica® im Innenraum ihrer neuen Fahrzeugmodelle. Zu den aktuellen Fahrzeugen mit Dinamica®-Interieur gehören der Porsche Taycan, das erste vollelektrische Auto von Porsche, das Mercedes-Benz AVTR-Konzeptfahrzeug, die neue Corvette C8 Stingray und der neue Jeep Grand Wagoneer. Der neue Q2 von Audi ist das neueste Modell, dass im Innenraum von Dinamica® bekleidet wird.

Zu Miko s.r.l.

Miko S.r.l. ist ein führendes italienisches Unternehmen, das mit Dinamica® die erste ökologische Mikrofaser mit einzigartigen Eigenschaften herstellt, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Miko hat verschiedene Lösungen für den Automobilmarkt mit recycelbaren Mikrofasern geschaffen, die umweltfreundlich sind und gleichzeitig den höchsten Standards entsprechen. Dinamica® eignet sich sowohl für Sitze und Rückenlehnen als auch für Verkleidungen, Dachhimmel und Türinnenräume. Miko ist eine Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Sage Automotive Interiors und ein Mitglied der Asahi Kasei Gruppe.

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere, Hochleistungswerkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit 39.283 Beschäftigten in aller Welt betreut die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte einen Umsatz von 17,6 Milliarden Euro (2.151,6 Milliarden Yen) im Geschäftsjahr 2019 (1. April 2019 – 31. März 2020).

“Creating for Tomorrow”. Mit diesem Slogan verweist die Asahi Kasei Gruppe auf die gemeinsame Mission all ihrer Unternehmen, mit nachhaltigen Produkten und Technologien Menschen in aller Welt zu einem besseren Leben und Wohnen zu verhelfen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/ und https://automotive-asahi-kasei.eu/

