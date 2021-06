MF420-P / MF420-P-WT

Erstellt von Presse Allgemein

Die Messfühler der Produktfamilie MF420-P der LogiDataTech systems GmbH & Co. KG bestimmen schon seit vielen Jahren zuverlässig mit einem katalytischen Sensor (Pellistor) die Konzentration explosiver Gase und Dämpfe im einem Luftgemisch.

Überwacht werden kann z.B. Wasserstoff, Methan oder LPG sowie Gase aus der Familie der Alkohole, wie Methanol, Ethanol, Propan, etc. Der Messbereich der Gase liegt bei 0 bis 100% UEG. Die Konzentration wird über eine 4 bis 20 mA Schnittstelle zur weiteren Verarbeitung ausgegeben. Neben dem bis dato verfügbaren Temperaturbereich von -10° bis +50°C, wird ab sofort auch ein Temperaturbereich von -30°C – +60°C angeboten. Geliefert wird das System in einem robusten Aluminiumgehäuse mit der Schutzklasse IP54, welches auch in staubigen oder schmutzigen Umgebungen eingesetzt werden kann.

In Kombination mit unseren Grenzwertmeldern (GWZ) können kostengünstig zuverlässige Gasmeldeanlagen zur Detektion explosiver Gase und Dämpfe in der Umgebungsluft aufgebaut werden.

Klassische Anwendungen für das System sind z.B. Lagerräume mit explosiven Gasen und Dämpfen, Kälteanlage oder auch die Prozessüberwachung.

