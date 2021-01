METOLIGHT LED-Ballon-Leuchten? Praktische, sehr helle und energiesparende Leuchten

Die LED- Ballonleuchten von ASMETEC besitzen eingebaute LED-Module, welche mit hochwertigen Marken-LEDs ausgestattet sind. Das komplett vergossene Netzteil(IP65) in den Leuchten schützt zudem vor Überspannung bis 3000V sowie vor Überhitzung. Der Ballon wird aus transluzentem spezial Nylonbeschichtung hergestellt, welcher durch den im Leuchtkörper integrierter Lüfter abgekühlt und gleichzeitig aufgeblasen wird. Nylon-Hüllen sind regendicht, beschichtet und waschbar.

Hinzu kommt, dass die Leuchten eine insgesamte Fläche von 25 m² beleuchten. Trotz der großen, beleuchteten Fläche, garantiert Asmetec für diese Leuchten eine sehr lange Lebensdauer.

Die Leuchtstärke des LED-Ballons ist in 2 Stufen schaltbar. Es gibt die Ballon-Leuchten in den Wattagen 100 / 240 / 300 / 500 Watt und in den Lichtfarben 3000 – 3500K / 3800 – 4200K / 5800 – 6500K.

Die Ballon-Leuchte ist durch das geringe Gewicht und die einfache kompakte Bauweise sehr schnell aufgebaut und kann direkt an 230 VAC oder einem Notstromaggregat betrieben werden. Im Lieferumfang ist ein Dreibein-Stativ enthalten. Ebenso gibt es auch eine Variante mit Trolley. Die Leuchte und das Stativ sind zusammen geklappt sehr platzsparend in je einer Transporttasche untergebracht. Mit vollständig ausgezogenem Stativ ist die Leuchte ca. 2,8 m hoch. Optional ist auch ein Stativ mit Höhe 3,7 m lieferbar. Alternativ ist der Reflektor-Ballon auch in weiß erhältlich.

Bei Asmetec METOLIGHT LED-Ballon-Leuchten auch zum Mieten!

ASMETEC GmbH mit Sitz in 67292 Kirchheimbolanden, Rheinland-Pfalz beliefert die europäische Elektronikindustrie mit Verbrauchsprodukten und Investitionsgütern. Hauptproduktgruppen sind:

LED-Beleuchtungstechnik (LED-Röhren, LED-Lampen, LED-Wand- und Einbauleuchten, LED-Hochleistungsstrahler, LED-Straßenleuchten, LEDs für Gelbräume)

Leiterplatten-Verbrauchsprodukte (Folien, Diazofilme, UV-Brenner, Spannzangen, Bohrspindeln)

UV-Filterfolien und UV-Filterröhren für Leuchtstoffröhren

Reinraumtechnik (Adhäsivmaterialien, DRC-Roller, Reinraumkleidung, Handschuhe, Panelcleaner, Luftwäscher)

ESD-Produkte (Personenerdung, ESD-Kleidung, ESD-Verbrauchsmaterial, ESD-Arbeitsplätze),

Messtechnik (Lupen, Mikroskope, Video-Mikroskope und -Messtechnik, Lichtmesstechnik).

ASMETEC ist nach DIN EN ISO 9001:2008 und 14001:2005 zertifiziert

Kontakt: ASMETEC GmbH ? Carl-Benz-Str. 4 –

D-67292 Kirchheimbolanden

www.asmetec-shop.de – www.asmetec.de – info@asmetec.de

Tel. 06352-75068-0, Fax 06352-75068-29