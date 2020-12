Mein langer Weg zur fleischlosen Ernährung – Woher der schlimme Umgang mit Tieren kommt

Der Autor berichtet anhand der aktuellen Pandemiesituation sowie seines eigenen Wandlungsprozesses seinen Weg in die vegetarische Ernährung. Denn eines hat das Corona-Virus mit anderen Krankheiten wie Tuberkulose, Cholera, Ebola und Aids gemeinsam: Sie alle hatten ihren Ursprung in der Tierwelt. Und alle sind eine Folge des Gesetzes „Was der Mensch sät, das wird er ernten.“

Zudem geht der Autor in seinem Buch der Frage nach, warum wir zu Hund und Katze eine emotionale Beziehung aufbauen, während wir Kühe, Schweine und Geflügel aus der unwürdigen Massentierhaltung wie sie in den reichen Industrienationen üblich ist, kaum als Lebewesen wahrnehmen. Schließlich ist Fleisch für viele Menschen eine Gewohnheit, die sie nicht in Frage stellen. Doch warum ist es dem Menschen nicht natürlicherweise zuwider, Tierfleisch zu essen?

Für den Autor war es jedoch letztendlich eine Krankheit, die ihn dazu bewog, wieder mit dem Herzen zu verstehen und seine unterdrückte Gewissenskompetenz zu überwinden.

„Mein langer Weg zur fleischlosen Ernährung" von Adam Fischer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06512-3 zu bestellen.

