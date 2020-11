Mathematisches Basiswissen in der Mechatronik für Kältetechnik

Ohne Batterien wäre unsere hochtechnologisierte Gesellschaft nicht möglich. Erst der mobile Energiespeicher erlaubt es uns, mobil zu kommunizieren oder unterwegs auf Unterhaltungselektronik zuzugreifen. Zur Erschließung alternativer Energiequellen werden hocheffiziente Zwischenspeicherlösungen benötigen, um Leistungsspitzen und -täler abzufedern. Batterien stellen hierbei an vielen Stellen eine Schlüsseltechnologie dar. Das Tagesseminar “Basiswissen Batterien” ist eines von vier Proseminaren zur […]...

Weiterbildung im Urlaubsort: Haus der Technik bietet am 23.-25. Juli 2012 in Lindau einen Chemie-Crash-Kurs an...