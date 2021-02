Maibach VuS auf Wachstumskurs

Erstellt von Presse Allgemein

Sich weiterentwickeln und expandieren am neuen Firmenstandort: Seit Jahren ist die Maibach VuS GmbH starker Partner für Straßenausrüstung und Verkehrssicherheit. Auch hat das Unternehmen sich in den Bereichen Umwelt- und Artenschutz einen Namen gemacht. Hinzu kam 2011 ein videobasiertes Kamerasystem, das vor allem der Sicherung von Baustellen dient. Seit einiger Zeit vertreibt Maibach VuS zudem intelligente Parkplatzsperren. Mit dem erweiterten Produktportfolio ist auch die Mitarbeiterzahl und der Platzbedarf des Unternehmens deutlich gestiegen. Um Raum für zukünftiges Wachstum zu schaffen, zog der Vertriebsexperte nun in größere, repräsentativere Büroräumlichkeiten im münsterländischen Gescher.

Ein junges Team unter erfahrener Leitung mit einem innovativen Produktportfolio, das sukzessive erweitert wird: Diese Kombination hat Maibach VuS in den vergangenen Jahren zu Wachstum verholfen und bundesweit erfolgreich gemacht. Dabei profitieren die Vertriebsprofis auch von ihrem starken Namen im Bereich Straßenausrüstungen – wie Leitpfosten, Blendschutzanlagen für Autobahnen und Schnellstraßen oder Schneefangzäune für den Winterdienst. „Auch beim Vertrieb technisch ausgereifter Amphibienschutzanlagen und wirkungsvoller Leiteinrichtungen für den Umwelt- und Artenschutz haben wir eine führende Position inne“, erklärt Benno Blömen, Geschäftsführer von Maibach VuS. Dass das Unternehmen zudem besonderes Gespür für lösungsorientierte Produktneuheiten besitzt, hat das Team in den vergangen Jahren mit der Etablierung eines kamerabasierten Bewachungssystems für Baustellen bewiesen. Immer wieder begleitet Maibach VuS Innovationen von der Entwicklung bis zur Marktreife, um diese dann in Deutschland sowie im benachbarten Ausland erfolgreich auf den relevanten Märkten zu platzieren. So wurde das Produktportfolio unlängst durch den smarten Parkplatzbügel „Parklio“ ergänzt. Er schützt öffentliche und private Flächen effektiv vor Fremdparkern. „Um auch weiterhin wachsen zu können, haben wir nun einen neuen Standort in Gescher bezogen. Moderne und helle Arbeitsplätze sind die Basis – der zusätzliche Platz schafft aber auch Raum für neue Ideen und kreative Ansätze“, erklärt Blömen. „Denn unser Produktportfolio ist seit jeher nicht statisch, sondern gerichtet auf die volatilen Anforderungen des Marktes. Wir haben hier den richtigen Riecher, um diese zu erkennen – und schaffen geeignete Strukturen für den Vertrieb“, so Blömen weiter. Ein zusätzlicher Pluspunkt der neuen Zentrale: die gute Anbindung an die A31, welche logistische Abläufe zusätzlich erleichtert – und den Standort für Kundenbesuche und Schulungen attraktiver macht.

