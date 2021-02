Lüftungssystem: Vitovent 200-P von Viessmann Österreich reinigt die Luft und sorgt gleichzeitig für Frischluft

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

Das Lüftungssystem Vitovent 200-P von Viessmann Österreich (https://www.viessmann.at/de/aufatmen.html) vereint die Vorzüge eines Luftreinigungs- und Lüftungssystems in nur einem einzigen Gerät miteinander. Die innovative Raumlüftungsspitzentechnologie von Viessmann Österreich sorgt somit gleichzeitig für eine saubere und frische Raumluft in Büros und Klassenzimmern. Gerade in Zeiten von Corona ist es essentiell entsprechend energieeffizient und nachhaltig für ein sauberes und frisches Raumklima zu sorgen. Durch das moderne Lüftungssystem Vitovent 200-P mit kombinierter Frischluftzufuhr und effizienter HEPA-Filterung wird die Raumluft zu beinahe hundert Prozent gereinigt. Wer Viren und Bakterien in der Innenraumluft aktiv vorbeugen möchte, sollte das bewährte Lüftungssystem Vitovent 200-P in Büros und Klassenzimmern zum Einsatz bringen. Das neue Luftreinigungs- und Lüftungssystem von Viessmann Österreich lässt sich problemlos für unterschiedliche Raumgrößen nachrüsten. Einer perfekten Raumluft steht somit nichts mehr im Weg.