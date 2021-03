Klimaschutz: HanseWerk Natur spart mehr als 750 Tonnen CO2 ein

Erstellt von Presse Allgemein

HanseWerk Natur hat das Heizwerk Schönberg im Jahr 2019 saniert. Nun zieht der Anlagen- und Wärmenetzbetreiber nach der ersten Heizperiode positive Bilanz: Durch die Sanierung spart HanseWerk Natur in der Anlage Schönberg gegenüber einer konventionellen Wärmeerzeugung mit Heizöl mehr als 750 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Für die Modernisierung zu mehr Klimaschutz hatte HanseWerk Natur rund 700.000 Euro investiert. ?Das Heizwerk Schönberg wurde vor der Sanierung mit einem Ölkessel betrieben. Dieser wurde durch vier Pelletkessel mit jeweils einer Leistung von 220 Kilowatt ersetzt und das Heizwerk somit auf den Betrieb mit Holzpellets umgerüstet?, erklärt Hendrik Voß, zuständiger Betriebscenterleiter bei HanseWerk Natur aus Oldenburg. Durch den Einsatz vier baugleicher Wärmeerzeuger werden eine hohe Regelbarkeit, Verfügbarkeit sowie Ausfallsicherheit gewährleistet. Informationen über ganzheitliche Energiekonzepte, Hausanschlüsse und Klimaschutz von HanseWerk Natur gibt es unter www.hansewerk-natur.com.

Die Pellets, die im Heizwerk Schönberg zum Einsatz kommen, werden aus Abfallprodukten wie Sägespänen und Holzstaub hergestellt und sind damit im Vergleich zu fossilen Brennstoffen besonders ressourcenschonend. ?Wir können bei den Holzpellets, die in der Anlage Schönberg zum Einsatz kommen, sogar von einem CO2-neutralen, genormten Brennstoff sprechen?, sagt Hendrik Voß von HanseWerk Natur. Um den Jahresgesamtwärmebedarf von 2.500 Megawattstunden im Netz Schönberg zu decken, werden jährlich mehr als 500 Tonnen Pellets angeliefert. Bei der Planung und Konstruktion der Gesamtanlage in Schönberg hat HanseWerk Natur den Fokus auf eine möglichst materialschonende Behandlung der Pellets gelegt, um Pelletbruch, -staub und -mehl zu vermeiden. Die Holzpellets werden aus dem 20 Meter entfernten Pelletbunker, der ein Fassungsvermögen von 60 Kubikmetern hat, mit einer Saugturbine zum Kessel befördert. Der Netzbetreiber verzichtet damit auf störanfällige Austragungssysteme und sorgt so für eine hohe Versorgungssicherheit in Schönberg. Bereits bei der Planung wurde der Hauptfokus auf einem möglichst effizienten Betrieb der Anlage gerichtet. ?Natürlich bedeutet der Einsatz eines Festbrennstoffs zur Wärmeerzeugung gegenüber flüssigen und gasförmigen Brennstoffen einen höheren Personalaufwand, da die mechanischen Tätigkeiten und Anforderungen von der Pellet-Anlieferung bis zum Ascheaustrag sich nicht komplett automatisieren lassen. Wir konnten in Schönberg aber durch Innovationen wie die vollautomatisierte Befüllvorgangsüberwachung bis hin zum nahezu staubfreien Ascheaustragungssaugsystem einen absoluten Meilenstein in Bezug auf den modernen und effizienten Betrieb von Holzfeuerungsanlagen setzen?, so Hendrik Voß von HanseWerk Natur. Mehr über den innovativen Betrieb mit Holzpellets, den HanseWerk Natur in der Anlage Schönberg realisiert, gibt es unter https://www.pressebox.de/pressemitteilung/hansewerk-natur-gmbh/HanseWerk-Natur-versorgt-100-Haushalte-in-Schoenberg-mit-effizienter-Nahwaerme/boxid/959968.

?Wir sind sehr froh über die positive Entwicklung unserer regenerativen Wärmeerzeugung mit modernster Technik und ziehen daraus wichtige Schlüsse zu mehr Klimaschutz in unseren Anlagen?, sagt auch Ronald Müller, Leiter Betrieb/Instandhaltung bei HanseWerk Natur, über das Heizwerk Schönberg. Mehr als 100 Haushalte werden durch das Heizwerk Schönberg von HanseWerk Natur nun mit umweltfreundlicher Nahwärme versorgt. Informationen zu Energielösungen, Klimaschutz und Hausanschlüssen sind unter www.hansewerk-natur.com zu finden.

