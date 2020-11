Keine Entlastung: Strompreise bleiben hoch

Das neue Jahr startet für Verbraucher in Deutschland mit Rekordpreisen beim Strom: Eine Kilowattstunde (kWh) kostet aktuell laut Verivox-Verbraucherpreisindex durchschnittlich 30,01 Cent – so viel wie nie zuvor. Auf Jahressicht hat sich Strom damit um 4,1 Prozent verteuert, wie die Daten des Vergleichsportals Verivox zeigen. EEG-Umlage und Netzentgelte treiben Strompreise Zum Jahreswechsel hat mehr als […]...

Die Strompreise für private Verbraucher stiegen seit dem Jahr 2004 um rund 60 Prozent an. Ein Musterhaushalt zahlt inzwischen 424 Euro mehr pro Jahr. Das unabhängige Verbraucherportal Verivox hat die Zusammensetzung der Strompreise analysiert und zeigt, wo die Steigerungen herkommen. Staatsanteil an den Strompreisen hat sich mehr als verdoppelt Laut Verivox Verbraucherpreisindex Strom lagen die Stromkosten für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh im Jahr 2004...

Seit Wochen wird Tanken in Deutschland nicht nur teurer, auch die Kluft zwischen den Bundesländern bleibt groß. Am preiswertesten tanken Autofahrer laut aktueller ADAC Auswertung in Mecklenburg-Vorpommern, das sich deutlich vor die bislang günstigen Stadtstaaten schieben konnte. Neues Schlusslicht ist nun Bayern, das die rote Laterne vom Saarland übernommen hat. Während Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern derzeit […]...