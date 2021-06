Jobst-Dietrich Diercks als Vorstandsvorsitzender gewählt / Für eine erfolgreiche Energiewende sind klimaneutrale synthetische Kraft- und Brennstoffe unverzichtbar (FOTO)

Die Mitgliederversammlung des Deutschen Verbandes Flüssiggas e.V. hat gestern Jobst-Dietrich Diercks von der Primagas Energie GmbH & Co. KG erneut in den Vorstand gewählt. Diercks bekleidet seit November 2016 das Amt des ersten stellvertretenden Vorsitzenden. Neues Vorstandsmitglied ist Stefan Hübner von der Tyczka Energy GmbH, der sich erstmals zur Wahl stellte. „Wir freuen uns, dass […]...

Die Mitgliederversammlung des Deutschen Verbandes Flüssiggas e. V. (DVFG) hat Dr. Ines Knauber-Daubenbüchel (Knauber Gas GmbH & Co. KG) gestern in ihrem Amt als Vorstandsmitglied bestätigt. Für sie beginnt damit die zweite Amtsperiode. Neu in den Vorstand gewählt wurde Fritz Gößwein (Gößwein Gas GmbH). Beide übernehmen jeweils eine Amtszeit von drei Jahren. Der bisherige zweite […]...

Die erste Lieferung biogenen Flüssiggases, kurz: BioLPG, erreichte am Freitag, 13. April 2018, 12 Uhr den Duisburger Hafen. Mit dem Löschen dieser Fracht ist der regenerative Energieträger ab jetzt in Deutschland verfügbar. Der Flüssiggasversorger Primagas vertreibt BioLPG bundesweit exklusiv. Rund 3,4 Millionen Wohnungen und 100.000 Nichtwohngebäude in Deutschland sind nicht an das Erdgasnetz angebunden. Jetzt […]...