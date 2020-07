Jetztüber das neue KWK-Gesetz informieren

Weitere Artikel zum Thema::

VieleÄnderungen im KWK-Gesetz Das neue KWK-Gesetz enthält viele Veränderungen mit unmittelbaren Auswirkungen auf die zukünftige Auslegung von BHKW-Anlagen. Teilweise treten diese Veränderungen rückwirkend zum 1.1.2020 in Kraft, obwohl der Deutsche Bundestag erst am 03. Juli 2020 das neue KWK-Gesetz beschlossen hat. Das neue Intensivseminar über das KWK-Gesetz wird zwar die Regelungen des aktuellen KWKG und des KWKG 2020 in den […]...

Neue Intensivseminare zum neuen KWK-Gesetz An bisher dreizehn Terminen von November 2015 bis Februar 2017 wurden von BHKW-Consult und dem BHKW-Infozentrum Intensivseminare zum neuen KWK-Gesetz (KWKG 2016/2017) angeboten. Mehr als 450 Personen nahmen an diesen Intensivseminaren teil, die von den Teilnehmenden mit 9,1 von 10 Punkten bewertet wurden. Am 28. Dezember 2016 wurde das Änderungsgesetz zum KWKG 2016 sowie das […]...

Informationenüber neues Energie- und Stromsteuer-Gesetz sowie das novellierte KWK-Gesetz in Karlsruhe Eigentlich liegt Karlsruhe nur 20 km vom Unternehmensstandort von BHKW-Consult entfernt. Trotzdem hat es nahezu 15 Jahre gebraucht bis der Rastatter BHKW-Spezialist die ersten Intensivseminare in Karlsruhe anbietet. Am 26. Juni 2017 wird das eintägige Intensivseminar “Bestimmungen des Energie- und Stromsteuergesetzes für KWK-Anlagen” sowie am 27. Juni 2017 das Seminar ” KWK-Gesetz 2016/2017 – Neue […]...

Informationenüber novelliertes KWK-Gesetz sowie das neue Energie- und Stromsteuer-Gesetz in Berlin n des eintägigen Intensivseminars vermittelt werden, noch ganz neu. Das Intensivseminar (https://www.bhkw-konferenz.de/veranstaltung/12-09-17-energie-stromsteuer/) wird die Grundzüge sowie die spezifischen Regelungen des Energiesteuer- und Stromsteuer-Gesetzes praxisnah erläutern. KWK-Ausschreibungsverordnung Das KWK-Gesetz wurde 2016 und 2017 novelliert. Die KWK-Aussschreibungsverordnung wurde inzwischen beschlossen. Am 1. Dezember 2017 findet bereits die erste KWK-Ausschreibungsrunde ihren Abschluss. Weiterhin hat das BAFA einige Veränderungen […]...