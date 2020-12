Investment-Plattform WIWIN: Family Office sammelt per Crowdinvesting 540.000 Euro für nachhaltiges Immobilienprojekt in Hamburg ein

Erstellt von Presse Allgemein

Für die Finanzierung des grünen Immobilienprojekts ?Elbkamp? in Hamburg-Lurup hat die Steelrock Family Office GmbH in weniger als einer Stunde ab offiziellem Projektstart 540.000 Euro per Crowdinvesting über die nachhaltige Investment-Plattform WIWIN (https://www.wiwin.de/produkt/elbkamp) eingesammelt. Auf einem Grundstück mit einer Fläche von knapp 1.200 Quadratmetern entstehen im Westen der Hansestadt vier hochwertig ausgestattete Reihenhäuser mit dem Standard ?KfW-Effizienzhaus 55?. Als Projektgesellschaft fungiert die CCM Zweite Wohnwerte Hamburg.

Insgesamt 152 Privatinvestoren haben sich über WIWIN an der Finanzierung des Immobilienprojekts beteiligt. Das Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre wird mit 7 % p.a. verzinst und läuft bis zum 30. November 2022. Die Rückzahlung des Gesamtbetrags erfolgt am Laufzeitende, die Zinsen werden jährlich ausgezahlt. Bei einer vorzeitigen Rückzahlung des Anlagebetrags erhält der Anleger 60 % der noch ausstehenden Zinszahlungen.

Auf den Dächern der Einfamilienhäuser in der Elbkampstraße in Hamburg liefern Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 20 Kilowattpeak grünen Strom. Durch eine intelligente Stromspeicherlösung wird der Photovoltaik-Eigenverbrauch maximiert. Der konsequent verfolgte nachhaltige Ansatz wird durch die Dachbegrünung abgerundet, die insbesondere Energieeinsparungen durch Wärmedämmung und Kühlung, einen zusätzlichen Beitrag zum Klimaschutz durch die CO2-Bindung sowie die Feinstaubfilterung durch die strukturreiche Vegetation zum Vorteil hat.

Für die Umsetzung arbeitet die Projektgesellschaft CCM Zweite Wohnwerte Hamburg ausschließlich mit regionalen Gewerken zusammen, die direkt aus der Hansestadt oder aus dem unmittelbaren Umland stammen. Der Baustart ist ab Februar 2021 geplant.

WIWIN ist die führende deutsche Online-Plattform für nachhaltige Investments. Das Unternehmen ermöglicht interessierten Anlegerinnen und Anlegern eine Beteiligung an Projekten aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, nachhaltigen Immobilienvorhaben sowie innovativen Startups mit großem ökologischen Mehrwert. Bereits mit kleinen Beträgen kann so die Energie- und Nachhaltigkeitswende aktiv mitgestaltet und beschleunigt werden. Die Unternehmensvision WIWINs gründet auf der Überzeugung, dass der Klimaschutz als die größte Herausforderung unserer Zeit nur durch die Partizipation einer Vielzahl an Menschen bewältigt werden kann.