Internationaler Tag der Wälder – Millionen junger Bäume für den Landeswald

Erstellt von Presse Allgemein

Die Wiederaufforstung und der Aufbau klimastabiler Mischwälder in den Niedersächsischen Landesforsten läuft auf Hochtouren. Wenn es die Witterungsbedingungen zulassen, wird noch bis in den April hinein gepflanzt, wie die die Landesforsten anlässlich des Internationalen Tages der Wälder am 21. März mitteilen.

?Der Schwerpunkt der Pflanzarbeiten liegt in den von den Witterungsextremen besonders betroffenen Wäldern im Süden Niedersachsens?, erklärt Landesforsten-Präsident Klaus Merker. Neben den etwa 3,5 Millionen Laubbäumen wie Buchen, Eichen, Ahornen und den 2 Millionen Nadelbäumen wie Lärchen, Tannen und Douglasien, die in den gesamten Landesforsten gepflanzt werden, werden sich aber auch unzählige Bäumchen von allein einfinden. ?Die Natur sät fleißig mit und das nehmen wir gern an. Doch für die richtige Baumartenmischung, auf die es jetzt ankommt, reicht das allein vielerorts nicht aus? erläutert Merker die Einbindung der natürlichen Prozesse.

Wegen der durch den Klimawandel zunehmenden Gefahren durch Sturm, Dürre oder massenhafte Vermehrung von Schädlingen, ist die richtige Baumartenmischung von großer Bedeutung, denn: ?Gemischte Wälder sind stabiler und sie helfen, die Risiken zu streuen. Wir wollen, dass der Wald in Zukunft vielfältig und vielfältig nutzbar ist?, so Merker.

Auch wenn es nur einen kleineren Anteil am Gesamtprogramm ausmacht, freut sich Merker besonders über den Beitrag von besorgten Bürgern und Unternehmen an den Aufforstungen: ?Wir haben auch die Erlöse unserer ?Klima-Aktion Wald? in voller Höhe verwendet, um Waldflächen im Harz wieder aufzuforsten. Dies war ein sicheres Zeichen dafür, dass der Wald den Menschen so am Herzen liegt wie uns.? Über die ?Klima-Aktion Wald? der Landesforsten ist möglich, sogenannte Klima-Aktien zu erwerben, mit deren Erlös die Wiederaufforstung unterstützt wird.

Weitere Artikel zum Thema:: Internationaler Tag der Wälder – Niedersächsische Landesforsten vor Abschluss der Pflanzsaison Mit zahlreichen Pflanzaktionen in ganz Niedersachsen lenken die Försterinnen und Förster der Niedersächsischen Landesforsten die Aufmerksamkeit am internationalen Tag der Wälder am 21. März auf einen sehr aktuellen Aspekt im Klimawandel. In diesem Jahr steht eine besonders anstrengende Pflanzsaison kurz vor dem Abschluss. ?Seit dem Herbst haben wir fast fünf Millionen junge Bäume gepflanzt ? […]... Sturmtief Eberhardt – Landesforsten warnen vor Betreten der Wälder Orkantief ?Eberhardt? hat mit seinen zum Teil starken Böen vor allem im Süden Niedersachsens auch im Wald deutliche Spuren hinterlassen. ?In Harz und Solling kam es vielerorts zu Einzelwürfen, die viele Waldwege und Straße beeinträchtigen. Die Landesforsten arbeiten nun mit Hochdruck daran, die Straßen und Wege freizuschneiden.? beschreibt Dr. Klaus Merker, Präsident der Landesforsten, das […]... Nachhaltiges Wirtschaften im Landeswald 2011 ist erfolgreich Niedersächsische Landesforsten legen gutes Geschäftsergebnis 2011 vor... Beginn der Pflanzsaison im Landeswald Niedersächsische Landesforsten investieren in stabile Mischwälder... Wälder brauchen Bäume: Drooff pflanzt in Brilon weitere 5.000 Buchen und Douglasien Unternehmer aus dem Sauerland setzt sich für hiesigen Wald ein Brilon. - Der Jahrhundert-Orkan "Kyrill" hatte im Januar 2007 ganze Arbeit geleistet. Mehr als 25 Millionen Bäume - der Einschlag von zehn Jahren - wurden von ihm abgeknickt. In einer einzigen Nacht. Mancherorts herrscht heute noch Kahlschlag. Besonders betroffen war auch die Hochsauerland-Gemeinde Brilon, Deutschlands Luftkurort mit dem bundesweit größten Waldbesitz in kommunaler Hand. Die Stadt began...