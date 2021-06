Innovativ, spannend, abwechslungsreich: Das virtuelle Messeerlebnis geht weiter

Erstellt von Presse Allgemein

Die nächste Messe für die Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft (vom 4. bis 9. Oktober 2021) wird wieder von einer großen Auswahl an informativen Beiträgen begleitet: interessante Vorträge von ausgewählten Vertretern der Branche, abwechslungsreiche Interviews und anregende Diskussionen zu branchenrelevanten Entwicklungen. Daran anschließende Live-Fragerunden zwischen Referenten und Publikum eröffnen neue Möglichkeiten der virtuellen Kommunikation und Interaktion.

Die eREC spricht die Besucher mit individuell gestalteten, realistischen Messeständen an. Auch dieses Mal haben alle Aussteller wieder die Möglichkeit, ihren jeweiligen virtuellen Stand mit entsprechendem Infomaterial, Broschüren, Videos, Bildern und Live-Chat zu bestücken. Hier dürfen sich Aussteller und Besucher auf eine Neuerung freuen: Zusätzlich zu den Messeständen können ab Oktober sogenannte ?Show Rooms? integriert werden. Dazu kann ein ergänzender Ausstellungsraum entweder separat oder in Kombination mit einem Messestand gebucht werden. So können Aussteller ihre Maschinen und sogar ganze Recyclinganlagen virtuell präsentieren sowie Videos und Fotos integrieren, um die Funktionsweise darzustellen und mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen.

Bei der Umsetzung und Gestaltung steht das Team der eREC allen Ausstellern und Partnern auch im Oktober wieder zur Seite. Auf der eREC-Support-Seite sind beispielsweise detaillierte Anleitungen rund um die Webinar- und Standgestaltung zu finden, und zusätzlich werden regelmäßig stattfindende Online-Fragerunden und ein individueller Support angeboten.

Die eREC versteht sich als innovative, digitale Alternative, um neue qualifizierte Leads zu generieren und sich als Unternehmen der Recyclingwirtschaft zeitgemäß zu präsentieren ? mit größer Kunden-Reichweite und gezielter Wirkung.

Weitere Informationen unter: www.erec.info

