In Gelsenkirchen Schrotthändler zahlt bei Abholung in bar

Gibt es noch den Klüngelskerl, der durch die Straßen fährt und Schrott abholt? Ja ? den gibt es. Das Herumfahren mit der unverkennbaren Musik ist in den meisten Städten ? so auch in Gelsenkirchen – allerdings nicht mehr gestattet. Die Dienstleistung kann aber weiterhin in Anspruch genommen werden. Am besten mit einem Termin. Die Terminvereinbarung […]...