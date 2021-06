In 11 Monaten 11.000 Bäume gepflanzt!

Schüler der Templiner Grundschule „Am Egelpfuhl“ in Brandenburg haben gestern zusammen mit NaturEnergiePlus 35 Bäume im Projekt „Ein Baum für jedes Kind“ eingepflanzt. Damit hat NaturEnergiePlus in diesem Herbst insgesamt 205 Bäume gemeinsam mit 8 Schulen im gesamten Bundesgebiet gepflanzt. Teilgenommen am Projekt haben auch die Hugo-Kükelhaus-Schule in Wiehl-Oberbandenberg (NRW), die Grundschule Erbstetten (Baden-Württemberg) und […]...