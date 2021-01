iKratos SunPower Elite-Partner

Seit Januar 2019 ist das fränkische Unternehmen iKratos Solar- und Energietechnik GmbH in Weißenohe SunPower Elite-Partner. Diesen Titel trägt das Unternehmen nun bereits das dritte Jahr in Folge. Damals wurde das Unternehmen Deutschlands erster Elite-Partner und ist bis jetzt auch der Einzige.

Wie erhält man diesen Titel und was bedeutet er?

Der Titel wird immer im Nachgang eines Jahres vergeben. Das bedeutet, dass es für iKratos nun bereits das dritte Jahr in Folge ist. SunPower verfügt im Allgemeinen über ein qualifiziertes Händlernetz und sucht sich seine Installateure gezielt aus. Das US-amerikanische Unternehmen setzt vor allem auf langjährige Erfahrung und die damit oftmals verbundene Kundenzufriedenheit. Partner werden erst durch Überprüfungs- und Schulungsprozesse zertifiziert.

Warum will man überhaupt SunPower Elite-Partner sein?

SunPower ist ein US-amerikanischer Solarmodulhersteller mit Hochleistungsmodulen. Die europäische Produktion findet in Lyon, Frankreich statt. Das Unternehmen überzeugt nicht nur durch die beste Technologie, sondern auch durch die Optik, die höchste Leistung und die hervorragenden Garantieleistungen. Das Unternehmen ist starker und überzeugender Partner für einen Solarteur.

Warum sollte sich ein Kunde einen SunPower Elite-Partner suchen?

Bei SunPower können Kunden sowohl Standardmodule in leicht blauer Optik erhalten, sowie komplett schwarze Module, die optimal für anthrazitfarbene Dächer sind. SunPower bietet die beste Technologie am Markt. Speziell an der Technologie sind die fehlenden Lötbahnen, die zu einer außergewöhnlichen Effizienz führen. Zur starken Leistung kommen auch die unschlagbaren Garantieleistungen, welche starke 25 Jahre auf Produkt und Leistung sind.

Ihr passendes Qualitätsangebot von SunPower

Weitere Informationen finden Sie unter www.ikratos.de oder 09192-992800

ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.

