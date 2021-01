iKratos ist klimaneutral

Erstellt von Presse Allgemein

iKratos Solar- und Energietechnik GmbH aus Weißenohe sorgt durch die Installationen von Photovoltaikanlagen, Stromspeichern, Wärmepumpen und Ladestationen für E-Mobilität Tag ein Tag aus für ein besseres Klima und weniger CO2 Ausstoß. Dem Geschäftsführer von iKratos, Willi Harhammer, war es mit seiner umweltfreundlichen Firma im eigenen Wirkungskreis durch Mülltrennung, Müllvermeidung, eigene Stromerzeugung mittels der Sonne und den Einsatz von Elektromobilität in der Firmenflotte nicht genug. Zusätzlich hat das Unternehmen für 2021 und 2022 durch den Kauf von Klimaschutzzertifikaten freiwillig für noch mehr Klimaneutralität bzw. einer positiven Klimabilanz des Betriebes beigetragen. Mit diesen Klimaschutzzertifikaten Goldstandard des WWFs entstehen in Indien große Solarkraftwerke.

Das Ziel für die Zukunft ist ganz klar definiert, nicht ein weiter so, sondern eine weitere Verbesserung der Klimaneutralität in allen Betriebsbereichen ? mehr Digitalisierung, diverse Umweltschutzaktivitäten und den Einsatz von cradle to cradle Produkten. Auch bei den PV-Modulen, die iKratos anbietet und montiert, wird sehr auf Qualität und Nachhaltigkeit bei der Produktion geachtet. SunPower Maxeon Module sind nicht nur Vorreiter, sondern auch preisgekrönt, für Nachhaltigkeit vom Design bis einschließlich der Produktion –

https://sunpower.maxeon.com/de/warum-sunpower/nachhaltigkeit-von-solarmodulen. Das macht iKratos und SunPower zu hervorragenden Partnern für nachhaltig produzierten Strom.

ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebot unter www.ikratos.de

