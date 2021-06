Hitzestress am Arbeitsplatz mindert die Produktivität – MASTER-Luftkühler schaffen Abhilfe

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

Berlin, Juni 2021 – Nach Angaben des Umweltbundesamtes zeigen Studien, dass es bei Innenraumarbeitsplätzen einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Leistungsfähigkeit und dem sogenannten thermischen Behaglichkeitsbereich gibt. So sind Arbeitsbedingungen in Produktions- und Montagehallen oder in Lager- und Logistikhallen bei Temperaturen über 30° C kritisch zu bewerten. Der Arbeitgeber hat dann nach dem Arbeitsschutzgesetz entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, damit die Arbeitsbedingungen erträglich bleiben. Dazu wird u.a. der Einsatz von mobilen Kühlgeräten empfohlen.

Mobile Verdunstungs-Kühlgeräte von MASTER sind eine gute Lösung, um die Senkung der Umgebungstemperatur zu erreichen. Dabei ist es nicht notwendig, die gesamte Hallenluft herunter zu kühlen: Gezielte Kühlung nahe dem Arbeitsbereich verringert in wenigen Minuten die Hitzebelastung, gewährleistet ein besseres Leistungsvermögen und hilft dabei, die Konzentration und damit auch die Arbeitssicherheit des Personals zu erhalten.

Die DANTHERM Group bietet mit den MASTER Luftkühlgeräten eine skalierbare und sehr kostengünstige Alternative zur Klimageräten an. Dabei wird das altbewährte physikalische Prinzip der Verdunstungskühlung von Wasser genutzt (auch als adiabate Kühlung bekannt): Durch die Verdunstung von Wasser wird der Umgebungsluft Wärme entzogen und rasch tritt ein Kühleffekt ein.

400 m² Hallenfläche für nur 0,25 EUR / Std. kühlen

Das leistungsstarke Modell MASTER BC 341 verbraucht unter Volllast nur 1,3 kW/h = ca. 0,25 EUR/h Stromkosten. Die Enerergiekosteneinsparung liegt überlicherweise bei 70% und mehr ggü. installierten Klimageräten.

SPOT-Kühlung direkt im Arbeitsbereich

Wo Beschäftigte unter hohen Temperaturen leiden, reduzieren die MASTER-Luftkühlgeräte die Hitzebelastung deutlich. Im Durchschnitt liegt die Temperaturabsenkung bei 5° bis 8° Celsius (maximal bis 12° C, je nach Umgebungsbedingungen). Somit wird ein angenehmes Temperataturniveau direkt am Arbeitsplatz erreicht. Aufgrund der verschiedenen Leistungsklassen der MASTER Modelle eignen sich diese ideal, um Flächen von ca. 150 qm bis zu 400 qm pro Gerät zu kühlen. Auf sehr großen Flächen können mehrere Geräte parallel betrieben werden und die Kühlleistung kann somit skaliert werden.

Über 60 Jahre Erfahrung in Industrie und Gewerbe

Die mobilen Luftkühler von MASTER werden seit Jahrzehnten in Industrie, Gewerbe, Produktion und beim Militär eingesetzt, sind für den Einsatz im Dauer- und Schichtbetrieb konzipiert, sind faktisch wartungsfrei und verursachen keine laufenden Folgekosten. Ausführliche Unterlagen dazu stellen wir Ihnen gern kostenfrei zur Verfügung.