Heute schon geploggt

München-Garching, 10. September 2012 - Die Umweltorganisation One Earth - One Ocean, die sich die Reinigung der Weltmeere vom Plastikmüll auf ihre Fahnen geschrieben hat, nimmt gemeinsam mit dem NABU Greifswald am diesjährigen International Coastal Cleanup Day teil. Die weltgrößte Küsten- und Ufersäuberungsaktion startet am Samstag, den 15. September 2012 auch in Mecklenburg-Vorpommern. One Earth - One Ocean wird den Naturschutzbund mit dem Seehamster02, einem...