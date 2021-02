Haushaltsauflösung in Köln mit Hilfe von mobile Schrotthändler

Erstellt von Presse Allgemein

Endlich Zeit zum Entsorgen von Sperrmüll und Unrat in Wohnung und Keller in Köln

Viele Menschen sind gezwungen zu Hause zu bleiben, Pandemiebedingt durch Coronavirus sind deshalb seit längerer Zeit am räumen, Sachen die man seit Jahren auf dem Dachboden gelagert hat möchte man jetzt unbedingt entsorgen in Köln. Problematisch ist nur dass viele Entsorgungsbetriebe aber auch Wertstoffhöfe ihre Toren geschlossen haben in Köln.

Bei Entsorgungsbetriebe in Köln dürfen von Privathaushalte und Privatpersonen keinen Müll annehmen und nehmen nur noch gewerbliche Kunden an. Damit möchte man vermeiden dass sich viele Menschen gleichzeitig auf eine Stelle ansammeln.

Wir mit unseren entrümpelungsdienst aus Köln bieten weiterhin unsere Dienstleistung wir entrümpeln jegliche Räumlichkeiten angefangen oben auf dem Dachgeschoss bis Wohnung und Kellerraum auch Garagen, Gartenlauben und andere Lagerräume können fachgerecht und besenrein leer geräumt werden.

Schrotthändler aus Köln erfahren im Bereich entrümpeln und entsorgen

Viele Sachen die bei einer Entrümpelung von einem Haushalt die Regelmäßig in Köln anfallen müssen nicht kostenpflichtig entsorgt werden. So sind beispielsweise Schrottgegenstände und Altmetalle wie Kupfervasen, und Messing Statuen in einen Haushalt noch lange kein Schrott und haben einen gewissen Wert. Diese werden durch unsere Schrotthändler in Köln kostenlos mitgenommen aber vom Preis einer Entrümpelung abgerechnet. Die Städtische Abholung von Sperrmüll ist aus Kapazitäten gründen der Zeit nur eingeschränkt möglich, daher bieten unsere Schrotthändler ihren Service von der Entrümpelung genau zur richtigen Zeit.

Illegale Entsorgung von Müll machen Städte und Gemeinden Kopfzerbrechen in Köln

Dadurch dass Wertstoffhöfe für Privathaushalte in Köln geschlossen haben, machen sich viele Burger strafbar indem sie ihren Sperrmüll im öffentlichen Raum oder vor Entsorgungsfirmen einfach abstellen. Zuwiderhandlungen in diesem Bereich können mit Bußgeldern geahndet werden, diese Art von Müllentsorgung sollte man besser nicht unternehmen.

Eine Haushaltsauflösung in Köln, mit abschließender besenreiner Übergabe muss nicht unbedingt sehr teuer sein, und kann auch kostengünstig durch unsere Erfahrenen Klüngelskerle aus Köln durchgeführt werden. Kontaktieren Sie uns für eine ihre bevorstehende Entrümpelung und wir machen Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Hilfreich für eine Entrümpelung in Köln ist es auch von Haushalte ihren Sperrmüll Selbst Vorsortieren wenn sie die Zeit dazu haben, anschließend bieten unsere Entrümpler eine Entsorgungsfahrt an. Eine Müll Vorsortierung ist sehr Praktisch für uns als Entrümpler, das Spart Zeit und Kosten bei einer Entrümpelung.

