Greenpeace-Recherche: VW täuscht Klimaschutz bei neuer ID-Reihe nur vor CO2-Kompensation durch indonesisches Waldprojekt ohne Wirkung

Greenpeace-Aktivisten informieren VW-Mitarbeiter / Umweltschützer fordern mehr Engagement beim Klimaschutz Wolfsburg, 7. 7. 2011 - Um die MitarbeiterInnen auf die "dunkle Seite" des Volkswagen-Konzerns aufmerksam zu machen, verteilen Greenpeace-Aktivisten heute Flugblätter an zwei Mitarbeiterzugängen. Auf einem Transparent ist zu lesen "VW: Klimaschutz statt grüner Rhetorik!". Angelehnt an die Star Wars Thematik des parodistischen Films von Greenpeace UK stehen auch ein als Darth Vader bekleideter Aktivist und zwei Stormtrooper vor den beiden Zugängen. D...

Volkswagen: Greenpeace enthüllt die dunkle Seite des Automobil-Konzerns / Umweltschutzorganisation fordert mehr Klimaschutz vom Marktführer Mit einer Parodie des Werbespots "The Force" zum neuen VW Passat wirft Greenpeace ein Licht auf die "dunkle Seite" des Konzerns. Die unabhängige Umweltschutzorganisation veröffentlichte heute unter www.vwdarkside.com eine Weiterführung des Spots in der von VW gewählten Star Wars-Thematik. Hintergrund ist der heute von Greenpeace veröffentlichte Bericht "Die dunkle Seite des Volkswagen Konzerns". Dieser macht deutlich, wie der Konzern se...

Greenpeace: Volkswagen geizt beim Klimaschutz / Samstag: In 31 Städten informieren Umweltschützer über fehlende Klimaverantwortung beim europäischen Marktführer Hamburg, 28. 10. 2011 - Mit einem bundesweiten Aktionstag fordern am morgigen Samstag Greenpeace-Aktivisten in Berlin, Hamburg und 29 weiteren Städten Volkswagen zu einer klimaschonenden Modellpolitik auf. Sie sammeln an zentralen Plätzen Protestunterschriften auf Autoüberzügen. Diese tragen in Anspielung auf den Markenslogan "VW - das Auto" den Schriftzug "VW - das Problem". "Obwohl Volkswagen bereits eine eigene Technik für effiziente...

Greenpeace-Aktivistinnen protestieren gegen klimaschädliche SUVs am Autoterminal in Bremerhaven Greenpeace-Recherche: Rasante Zunahme an SUVs gefährdet Klimaziele im Verkehr Gegen klimaschädliche SUVs protestieren Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace heute in Bremerhaven an einem Transportschiff, das mehrere 100 weitere BMW-Sportgeländewagen nach Deutschland liefert. An der Schiffswand haben die 35 Umweltschützenden ein Banner mit dem Slogan “Klimakiller an Bord” angebracht. Auch auf der Laderampe protestieren sie mit “Klimakiller”-Handbannern vor den auszuladenden Autos. Das Schiff liegt unmittelbar […]...