Green Fleet – Die Flotte der Zukunft

AIDA Cruises wurde am 11. September auf der IAA in Frankfurt mit dem Green Fleet Award 2013 für sein umweltfreundliches Flottenmanagement ausgezeichnet. Der Preis wird jährlich vom TÜV Süd verliehen und würdigt die innovativsten und ökonomischsten Ideen für mehr Umweltschutz im Flottenmanagement. Monika Griefahn, Direktorin für Umwelt und Gesellschaft bei AIDA Cruises: "Effiziente und umweltfreundliche Mobilitätskonzepte sind ein we...