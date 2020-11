Gesundheitsschutz: Raumluftreiniger verringern das Corona-Ansteckungsrisiko in geschlossenen Räumen deutlich

Erstellt von Presse Allgemein

Arztpraxen, Behörden, Schulen oder Büros: Immer mehr Unternehmen und Institutionen investieren in mobile Raumluftreinigungsgeräte, um das Corona-Ansteckungsrisiko zu senken. Ulrich Stolz, Technischer Leiter bei Keller Lufttechnik, erklärt, warum der Einsatz solcher Raumluftreiniger sinnvoll ist und worauf Interessierte bei der Auswahl eines Geräts achten sollten.

Ulrich Stolz leitet den Bereich Technik beim Luftreinhaltungsspezialisten Keller Lufttechnik in Kirchheim unter Teck bei Stuttgart. Seit Jahren befassen er und seine Kollegen sich mit Verfahren, die es ermöglichen, kleinste Teilchen aus der Luft zu filtern. Dazu gehören Feinstaub, Pollen, Sporen, Bakterien ? und Viren. ?Um diese Partikel abzuscheiden, kommen sogenannte Schwebstofffilter (HEPA H14) zum Einsatz?, sagt Stolz. Die Technik sei im Medizinbereich bewährt und entferne 99,995 Prozent der Viren aus der Raumluft. Das bedeutet: Von 100.000 krankheitsauslösenden Partikeln bleiben statistisch gesehen nur noch fünf übrig.

Die neue Formel: AHA + L + R

Wäre der flächendeckende Einsatz solcher Geräte nicht eine Patentlösung gegen die Verbreitung des Corona-Virus? Stolz dämpft den Enthusiasmus etwas: ?Der Einsatz der Geräte ist sehr sinnvoll. Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, ist allerdings eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen nötig?, sagt er. ?Meine Formel lautet: AHA + L + R. Also: Abstand halten, Hygieneregeln einhalten, Alltagsmaske tragen, lüften und Raumluftreiniger einsetzen.?

Verbreitungswege verstehen

Wer verstehen möchte, warum ein solches Maßnahmenbündel empfehlenswert ist, muss wissen, wie sich das Virus verbreitet. Im Moment gehen Wissenschaftler davon aus, dass sich rund 45 Prozent der Infizierten direkt anstecken. Das bedeutet, dass sie virusbeladene Tröpfchen einatmen, die Corona-Kranke zum Beispiel beim Husten ausstoßen (Tröpfcheninfektion). Zehn Prozent stecken sich über Gegenstände an, die mit Viren verunreinigt sind (Schmierinfektion). Weitere etwa 45 Prozent (wahrscheinlich eher mehr) infizieren sich indirekt. Das heißt, sie werden krank, weil sie sich in Räumen aufhalten, in denen die Luft stark virenbelastet ist. In diesem Fall geht die Gefahr nicht von den ?größeren? Tröpfchen aus. Denn diese sinken schnell zu Boden. Infizierte geben jedoch auch virenbelastete Aerosole ab. Diese Partikel sind kleiner als fünf Mikrometer und sehr leicht. Dadurch können sie sich teilweise über Stunden in der Luft halten und zum Ansteckungsrisiko werden.

Alle Ansteckungsmöglichkeiten blockieren

?Luftreiniger können noch so gut sein, vor einer direkten Infektion mit Tröpfchen können sie nicht schützen. Daher ist es wichtig, Abstände einzuhalten und Masken zu tragen. Und nur eine ausreichende Handhygiene kann einer Schmierinfektion wirkungsvoll vorbeugen?, erläutert Stolz. ?Unsere Raumluftreiniger zeigen, was sie können, wenn es um den indirekten Infektionsweg über Aerosole in der Raumluft geht. Sie senken die Konzentration dieser Teilchen zuverlässig und fortlaufend deutlich unter den für eine Ansteckung kritischen Wert. Ein solches Ergebnis ist durch das bislang oft empfohlene regelmäßige Lüften nicht zu erreichen.? Trotzdem lässt Ulrich Stolz das L für lüften in der Formel. Das begründet er so: ?Für ein gesundes Raumklima ist die regelmäßige Zufuhr von frischer sauerstoffhaltiger Außenluft trotzdem unerlässlich. Das vergessen wir viel zu oft.?

Ideal für Arztpraxen, Unternehmen, Schulen, Restaurants ?

Der Einsatz von mobilen Luftreinigungsgeräten sei vor allem dort vordringlich, wo immer wieder unterschiedliche Menschen auf relativ engem Raum über längere Zeit zusammenkämen, sagt Stolz. Beispielhaft nennt er Wartebereiche von Arztpraxen, Klassenzimmer, Schulungs- und Besprechungsräume sowie Kantinen, Restaurants und Geschäfte.

Kriterien bei der Geräteauswahl

Luftreinhaltungsexperte Ulrich Stolz rät Interessierten, bei der Anschaffung eines Geräts auf folgende fünf Aspekte zu achten:

Hohe Abscheideleistung

Das Gerät sollte über einen H14 HEPA-Filter verfügen, der 99,995 Prozent aller Viren (Bakterien, Pollen, Sporen, Feinstäube ?) aus der Raumluft filtert.

Ausreichender Volumenstrom

Der Luftreiniger sollte so leistungsfähig sein, dass es ihm gelingt, die Raumluft mindestens sechsmal pro Stunde auszutauschen.

Korrekte Luftführung

Damit das Gerät, die Luft in allen Bereichen des Raumes erfasst, ist folgende Luftführung wichtig: Der Raumluftreiniger saugt die Luft unten am Gehäuse aus allen Richtungen an (360-Grad-Ansaugung) und bläst sie gereinigt Richtung Decke aus. Es entsteht eine sogenannte Luftwalze, die den gesamten Raum mit quasi virenfreier Luft spült.

Akzeptable Lautstärke

Welchen Schalldruckpegel (dB(A)-Wert) ein Nutzer als annehmbar erachtet, hängt von seiner Geräuschempfindlichkeit und von den akustischen Bedingungen im Raum ab. Daher sollte er den Luftreiniger idealerweise vor Ort testen können. Wichtig zu wissen: Oft geben Hersteller den Schalldruckpegel ihres Geräts bei geringster Leistungsstufe an. Dies ist aber selten die Stufe, auf der das Gerät gefahren werden muss, um die erforderliche Luftwechselrate zu erreichen.

Einfache Bedienbarkeit

Je nach Einsatzbereich kann es sinnvoll sein, darauf zu achten, dass das Gerät einfach zu bedienen ist. Die meisten Luftreiniger erfüllen dieses Kriterium. Der Anwender muss sie nur ans Stromnetz anschließen, die passende Leistungsstufe auswählen und einschalten.

Online-Beratung durch Luftreinhaltungsexperten

Mehr erfahren? Die Keller-Experten bieten via Microsoft-Teams eine Online-Beratung zum Thema ?Mobile Raumluftreiniger: Ein Beitrag zum Corona-Schutz? an. Wer dies in Anspruch nehmen möchte, kann sich anmelden unter: ambicube@keller-lufttechnik.de

Weitere Artikel zum Thema:: Technische Unterstützung im Kampf gegen Corona-Viren Wenn der Sommer endet und die kälteren Jahreszeiten beginnen, verändern sich auch die Bedingungen, unter denen wir aktuell mit der allgegenwärtigen Corona-Gefahr leben. Das Berliner Unternehmen uviblox® bietet mit dem AirCleaner eine technische Möglichkeit, das Infektionsrisiko in geschlossenen Räumen zu senken. SARS-CoV-2 gibt den Virologen wenig Rätsel auf, wenn es um die Frage geht, wie […]... Sicherer Schulalltag trotz Corona: Politiker und Wissenschaftler fordern effektive Lösung durch professionelle Raumluftreinigung (Mynewsdesk) Das Vierfach-Filtersystem des Luftreinigers AiroDoctor eliminiert rückstandslos und wissenschaftlich bestätigt SARS-CoV-2-Tröpfchen und -Aerosole mit Hilfe von LED-Photokatalysetechnik. AiroDoctor ist damit die optimale Lösung für gesunde, virenfreie Raumluft in sämtlichen Schulen. Der Hersteller appelliert an die Kultusminister und bietet zum Schulstart Sonderkonditionen und Mietangebote. Auch Experten fordern Einsatz von professionellen Luftreinigern. * Wissenschaftlich bestätigt: Der […]... AmbiCube und AmbiWall verringern das Ansteckungsrisiko in Büros, Besprechungsräumen, Kantinen … Jetzt erhalten Produktionsbetriebe und Industrieunternehmen alle Geräte und Anlagen zur Luftreinhaltung aus einer Hand: Das Traditionsunternehmen Keller Lufttechnik, bekannt vor allem für seine Absauganlagen für den industriellen Einsatz, stockte seine Ambi-Produktfamilie auf. Die flexiblen, kompakten Plug-and-Play-Geräte AmbiCube und AmbiWall filtern Viren, Bakterien, Pilze, Pollen, Sporen und Feinstäube zu 99,995 Prozent aus der Raumluft und schützen […]... Saubere und gesunde Luft am Arbeitsplatz Die technischen Lösungen sind da: Produktionsbetriebe könnten ihre Hallenluft quasi feinstaub- und virenfrei halten. Wie das funktioniert, welche Anlagen dafür nötig sind und in welchen Fällen deren Einsatz sinnvoll ist, erklärt Ulrich Stolz, Bereichsleiter Technik bei Keller Lufttechnik in Kirchheim unter Teck bei Stuttgart. von Ulrich Stolz, Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG www.keller-lufttechnik.de Emulsions- […]... Ethanolöfen: Nicht zum Heizen geeignet / Auf TÜV Rheinland-Zertifizierung achten / Nicht in geschlossenen Räumen betreiben / Herstellerhinweise beachten Sie sind schon für 20 Euro im Netz zu haben, aber Designer bieten sie auch für mehrere Tausend Euro an: Ethanolöfen. In vielen Haushalten verschönern die dekorativen Feuerstellen das Wohnzimmer und schaffen eine behagliche Atmosphäre. "Zum Heizen sind mit Ethanol betriebene Öfen und Kamine allerdings nicht geeignet", sagt Mario Reimbold, Projektleiter Energie und Umwelt bei TÜV Rheinland. Weil sie Wärme erzeugen und mit flüssigen Brenns...