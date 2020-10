Gebäudeenergiegesetz: neue Perspektiven für den Wärmemarkt / Emissionsarme Alternative Flüssiggas und regenerative Varianten werden gestärkt

"Die Bundesregierung sollte auf die alarmierenden Feinstaubwerte mit einem nationalen Aktionsplan Luftqualität reagieren." Mit diesen Worten kommentierte Rainer Scharr, Vorsitzender des Deutschen Verbandes Flüssiggas, die vom Umweltbundesamt (UBA) in dieser Woche veröffentlichten Feinstaub-Daten. Die kommunale Kleinstaaterei beim Thema Luftreinhaltung werde das Problem nicht lösen. Scharr appellierte an Verkehrsminister Dobrindt, Umweltministerin Hendricks un...

Durch einen konsequenten Umstieg von Heizöl auf Flüssiggas in Wohngebäuden könnten bundesweit pro Jahr rund vier Millionen Tonnen CO2 eingespart werden – so lautet das Ergebnis einer neuen Analyse, die der Deutsche Verband Flüssiggas e. V. (DVFG) vorgelegt hat. Der DVFG sieht weiterhin Nachbesserungsbedarf beim Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes, der das Klimaschutz-Potenzial von Flüssiggas noch nicht […]...

"Flüssiggas verbrennt mit verringerten Feinstaub- und Stickstoffoxidwerten und muss daher als Energieträger in eine deutsche Luftreinhaltepolitik integriert werden", fordert Rainer Scharr, Vorsitzender des Deutschen Verbandes Flüssiggas, anlässlich der Ergebnisse des Sondergutachtens zur Umweltbelastung durch Stickstoff in Deutschland. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung (SRU) fordert in seinem am 14. Januar 2015 vorgestellt...