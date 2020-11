Gaspreise: In diesen Städten wird Heizen besonders teuer

– Durchschnittlicher monatlicher Heizölpreis seit Januar 2016 um 50 Prozent gestiegen – Durchschnittlicher Gaspreis in den vergangenen zwei Jahren um acht Prozent gesunken – 32 Grundversorger erhöhen, 65 senken Gaspreise im ersten Quartal 2018 Der monatliche Durchschnittspreis für Heizöl ist in den vergangenen zwei Jahren um 50 Prozent gestiegen. Im Dezember 2017 kosteten 2.000 Liter […]...

– Viele Städte mit hohem Sparpotenzial bei den Stromkosten im Saarland, wenige in Ostdeutschland – Größte Ersparnis durch Stromanbieterwechsel in Barsbüttel (Schleswig-Holstein): 528 Euro p. a. – Wechsel des Anbieters spart in den Top 100 deutschen Städten im Schnitt 384 Euro im Jahr In vielen Gemeinden im Saarland ist die Ersparnis durch einen Wechsel des […]...

Die Preisdifferenz für Diesel ist im Städtevergleich zum Vormonat zwar erheblich kleiner geworden, der Kraftstoff ist allerdings nach wie vor viel zu teuer. Das zeigt die aktuelle ADAC Untersuchung der Kraftstoffpreise an Markentankstellen in 20 deutschen Städten. So kostet Dieselkraftstoff in den günstigsten Städten Kiel und Magdeburg 1,454 Euro, während in Rostock, Saarbrücken, Erfurt und Koblenz 1,469 Euro für den Liter fällig werden. Der Pr...