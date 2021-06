FENECON: Zehn Jahre Innovationen für die Energiewende – Pionier für Stromspeichersysteme feiert Jubiläum

Deggendorf, 15. Juni 2021 – FENECON, führender Hersteller von Stromspeicherlösungen, feiert Jubiläum. Seit zehn Jahren entwickelt und produziert das Unternehmen innovative Heim-, Gewerbe- und Industrie-Speichersysteme, die dafür sorgen, dass Solarstrom optimal genutzt, das Stromnetz entlastet und die Energiewende gefördert wird. Mit diesen zukunftsfähigen Lösungen können sich Privatpersonen, Unternehmen und Netzbetreiber aktiv an der 100-Prozent-Energiewende beteiligen.

Energieinnovationen mit Auszeichnung

Aus einem anfangs zweiköpfigen Garagen-Start-up ist in den vergangenen zehn Jahren ein mittelständischer Innovationsführer für Speichertechnologie mit über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geworden. Weltweit helfen mittlerweile mehr als 15.000 FENECON-Speichersysteme Stromkosten, Emissionen und Netzlasten zu reduzieren. Die Innovationskraft des Mittelständlers bestätigen Auszeichnungen wie der Handelsblatt Energy Award oder der Technology Fast 50 Award. Für das Industrial Speichersystem, das neue und gebrauchte Fahrzeugbatterien nachhaltig einsetzt, erhielt FENECON den renommierten ees Award.

Positive Aussichten für Stromspeicher und Energiewende

„Auch in Zukunft werden wir weiter unabhängig bleiben und dabei selbstständig und gesund wachsen“, sagt Franz-Josef Feilmeier, Gründer und Geschäftsführer von FENECON. Dafür sprechen auch die Zahlen: 2020 lieferte FENECON über 5000 Heimspeicher und über hundert Gewerbe- und Industriespeicher aus. „Wir sind optimistisch und rechnen für 2021 mit einem weiteren Wachstum um 50 Prozent. Wir werden uns weiter aktiv für eine dezentrale und demokratische Energiewende mit einfacher Sektoren- und Energiemarktkopplung einsetzen und bieten Speicher mit neuen und gebrauchten Elektrofahrzeugbatterien nunmehr auch zur Miete an.“

Hohe Leistung, einfache Installation, zukunftsfähige Software

Die Komponenten der FENECON-Komplettsysteme der Home-, Commercial- und Industrial-Serien sind jeweils optimal aufeinander abgestimmt. Neben langlebigen Batterien und leistungsfähigen Wechselrichtern sind besonders das Energiemanagement als Steuerzentrale für die Speichersysteme die Alleinstellungsmerkmale der Produkte. Die Systeme sind modular aufgebaut, besonders schnell und einfach zu installieren und lassen sich je nach benötigter Leistung und Kapazität jederzeit erweitern. Das FENECON-Energiemanagementsystem (FEMS) auf Basis von OpenEMS, dem „Betriebssystem für die Energiewende“, macht die Speicherlösungen explizit zukunftsfähig.

Das lernende Energiemanagementsystem für Sektorenkopplung bei Speichersystemen aller Größen

FEMS ermöglicht eine einfache und intelligente Sektorenkopplung – die Vernetzung von Strom, Wärme und Mobilität – sowie vorausschauendes, netzdienliches Laden und Entladen. Das bedeutet: Das Speichersystem lernt seinen Einsatzort kennen und prognostiziert selbstlernend, wie viel Strom produziert und wann wie viel davon verbraucht wird. Mithilfe solcher Daten verteilt die Lösung die verfügbare Energie intelligent auf Stromverbraucher wie zum Beispiel E-Autos oder die Heizung und erhält Speicherkapazität für die starken PV-Strom-Stunden, um Abregelungen zu vermeiden. So erhöht das System den Eigenverbrauch und die Produktionsmenge der PV-Anlagen. In der intelligenten Speichersteuerung können zudem anbieterneutral zeitvariable Börsenstromtarife eingebunden werden, die in den kommenden Jahren erheblich an Relevanz gewinnen werden. So werden auch die Reststromkosten über den Speicher und das Energiemanagement optimiert. Viele weitere auf die Zukunft ausgerichtete Funktionen sind in der Open Source basierten Plattform jetzt schon umsetzbar und darauf ausgelegt, künftige Innovationen ebenfalls einbinden zu können. Nachhaltigkeit ist einer der Grundsätze der Deggendorfer Energiewendepioniere.

Mit regionalen Zulieferern und agilen Arbeitsmethoden von den „Stromspeicherverstehern“ zu den „Energy Engineers“

Regionalisierung spielt auch für die „Energiewender“ aus Deggendorf eine Rolle. So arbeitet das Unternehmen mit immer mehr europäischen Zulieferern zusammen und zieht die Wertschöpfung in vielen Bereichen näher an sich heran. Aus den „Speicherverstehern“ wurden mittlerweile hochprofessionelle „Energy Engineers“, die sowohl den Nutzen der Anwender als auch die Energiewende im Blick haben. Die Software wird flexibel in Apps entwickelt, so dass sie mit jedweder Energiehardware, die über offene Schnittstellen verfügt, zusammenarbeiten kann. Das ist für die Kunden wegen der Möglichkeit der individuellen Systemerweiterung ein großer Vorteil gegenüber herkömmlichen geschlossenen Systemen. Weiterentwicklungen der Software stehen bereits installierten FENECON-Systemen kostenfrei zur Verfügung, so dass auch diese immer technisch auf dem aktuellen Stand sind. Das agile Unternehmen mit flachen Hierarchien arbeitet besonders effizient und setzt Neuerungen zeitnah und sicher um.

Stromspeicher auf Zeit mieten

Für die erfolgreich angelaufene Vermietung der Commercial- und Industrial Systeme wird die Anlagenflotte laufend ausgebaut. Interessierte Investoren finden hier ertragsstarke und nachhaltige Möglichkeiten zur Geldanlage.

Neuer Auftritt mit neuer Corporate Identity

Auch optisch verändert sich FENECON zum zehnjährigen Jubiläum: Ein neues Logo unterstreicht das selbstbewusste „Made-by-FENECON“. Die stilisierte vollgeladene Batterie steht für die Power, mit der man die Energiewende weiterhin aktiv voranbringt.

