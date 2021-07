Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Strom und Gas

– CHECK24 ist Testsieger und gewinnt Teilkategorien Preis/Leistung und Vergleichsrechner

– Forschungsinstitut IPRI: Verbraucher*innen profitieren durch Anbieterwechsel

München (ots) – CHECK24 ist das beste Vergleichsportal für Strom und Gas. Das ergab eine Untersuchung von Euro am Sonntag zusammen mit dem Deutschen Kundeninstitut (DKI). Das Münchener Unternehmen sichert sich den ersten Platz mit der Note „sehr gut +“ vor Wettbewerbern wie Verivox oder Toptarif.1)

Neben dem Gesamtsieg entschied CHECK24 die Teilkategorie Preis-Leistungs-Angebot mit großem Abstand für sich. Über die sieben betrachteten Beispielprofile hinweg bot das Münchener Vergleichsportal unter anderem die größte Vielfalt an Versorgern und Tarifen. Auch in der Kategorie Vergleichsrechner belegte CHECK24 den ersten Platz. Hier lobten die Tester*innen besonders die vielen Filtermöglichkeiten und das Beratungsangebot per Live-Chat.

Der Test „Bestes Vergleichsportal für Strom und Gas“ untersuchte zehn Portale anhand 160 Einzelkriterien und 253 Testkundenkontakte per Telefon oder E-Mail. Die Teilkategorien Preis-Leistungs-Angebot und Vergleichsrechner flossen zu je 40 Prozent in das Gesamtergebnis ein, der Kundenservice zu 20 Prozent.

Forschungsinstitut IPRI: Verbraucher*innen profitieren durch Anbieterwechsel

Eine Studie des Forschungsinstituts IPRI im Auftrag von CHECK24 hat gezeigt, dass das Sparpotenzial durch einen Wechsel des Stromanbieters enorm ist: Insgesamt rund 2,6 Mrd. Euro sparten Kund*innen über elf Jahre hinweg durch einen jährlichen Wechsel.2) Grund dafür sind die Boni zur Neukundengewinnung, denn der Strommarkt ist extrem umkämpft.

Auch durch einen Gasanbieterwechsel profitieren Verbraucher*innen enorm: Insgesamt rund 1,2 Mrd. Euro sparten CHECK24-Kund*innen über elf Jahre hinweg durch einen jährlichen Wechsel. Allein im Jahr 2020 haben sie 232 Mio. Euro gespart – so viel wie nie zuvor.3)

1)Quelle: Euro am Sonntag, Ausgabe 26/2021, 2.7.2021, Geld sparen beim Vergleichen, S. 36-38

2)Quelle: IPRI International Performance Research Institute gemeinnützige GmbH. Die verwendeten Daten beruhen auf der Studie „Kundenersparnis im Produktbereich Energie – 2020“, München und Stuttgart, 26.3.2021, weitere Informationen unter https://ipri-institute.com/wp-content/uploads/2021/06/20210326_CHECK24-Energie.pdf

3)IPRI International Performance Research Institute gemeinnützige GmbH. Die verwendeten Daten beruhen auf der Studie „Kundenersparnis im Produktbereich Energie – 2020“, München und Stuttgart, 26.3.2021, weitere Informationen unter https://ipri-institute.com/wp-content/uploads/2021/06/20210326_CHECK24-Energie.pdf

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission „Key Principles for Comparison Tools“ enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt – unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

