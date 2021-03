Erweiterte Anwendungsfelder für KWK-Anlagen

Die Auswahl an Heizsystemen im kleinen Leistungsbereich ist sehr vielfältig. Darunter gehören auch Mikro- und Mini-KWK-Anlagen ? also kleine hocheffiziente Heizkraftwerke, die neben Wärme auch Strom produzieren. Am Freitag, den 06. November bietet das BHKW-Infozentrum Rastatt einen kostenlosen Vortrag über Technologien, Einsatzmöglichkeiten und wirtschaftliche Aspekte eines Einsatzes von Mikro- und Mini-KWK-Anlagen. Dabei steht die Leistungsgröße […]...