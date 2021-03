Erfolgreiche Bohrungen auf dem Shafag-Asiman-Feld (FOTO)

Weitere Artikel zum Thema::

Erdgas aus Aserbaidschan für Europa – Südlicher Gaskorridor nimmt Gestalt an – sieben Produktionsbohrungen fertiggestellt Der Südliche Gaskorridor von Aserbaidschan nach West-Europa nimmt immer mehr Gestalt an. Auf 30 Prozent beziffert SOCAR-Präsident Rovnag Abdullayev den Fortschritt des 45-Milliarden-Dollar-Projektes. „Es wurden bereits Verträge über 10 Milliarden Euro abgeschlossen, mit 162 Zulieferern aus 23 Ländern“, so Abdullayev. Schon jetzt arbeiten über 9500 Menschen an dem Projekt. Sieben unterseeische Produktionsbohrungen sind fertiggestellt und […]...

Erdgas aus Aserbaidschan für Europa: Ausschreibungen für den Südlichen Gaskorridor laufen Der Startschuss für den Südlichen Gaskorridor von Aserbaidschan nach West-Europa fiel im September, nun laufen die Ausschreibungen auf Hochtouren. Mit der Grundsteinlegung durch Staatspräsident Ilham Aliyev am Terminal Sangachal unweit Baku startete das 45-Milliarden-Dollar-Projekt "Southern Gas Corridor". "Damit beginnt eine neue Ära für Europas Energiesicherheit - ab spätestens 2020 strömt Erdgas aus Aserbaidschan in die EU", so SOCA...

Öl- und Gasinvestments: Vier erfolgreiche Bohrungen der amerikanischen Texxol Gruppe Unter alleiniger Verantwortung der TEXXOL Operating Co., Inc., einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der TEXXOL Mineralöl AG, hat die amerikanische TEXXOL Gruppe im Dezember 2013 und Januar 2014 erstmals eigenständig vier Bohrungen mit einem Gesamtvolumen von 7 Millionen US-Dollar erfolgreich niedergebracht. Besonders vielversprechend und erfreulich ist dieser Erfolg in Hinblick auf die beiden technisch anspruchsvollen Horizontalbohrungen vom Dezember, an denen die Texxol ...

RWE Dea Norge: Erfolgreiche Bestätigungsbohrung in der Skarfjell-Struktur RWE Dea Norge: Erfolgreiche Bestätigungsbohrung in der Skarfjell-Struktur...