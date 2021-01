Energie-Check App kWhapp: Noch mehr Transparenzüber eigenen Strom- und Gasverbrauch (FOTO)

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

kWhapp, die Energie-Check App von Yello, präsentiert sich ab sofort im neuen, übersichtlicheren Design und überzeugt mit verbesserten Features. Nutzer erhalten in der kostenlosen App jetzt noch mehr Transparenz über ihren Strom- und Gasverbrauch. So haben sie mit kWhapp (https://app.adjust.com/fyfoz84 _lvhn90e?redirect=https%3A%2F%2Fwww.yello.de%2Fservice%2Fapp-kwhapp%2F%26mc%3Dye llo_kwhapp.redesign.downloads.kwhapp.display.divers..redesign_pressemitteilung_l inkout_landingpage_kwhapp.421056%26utm_source%3Ddivers%26utm_medium%3Dorganic%26 utm_campaign%3Dredesign%26utm_content%3Dredesign-pressemitteilung-linkout-landin gpage-kwhapp_downloads_kwhapp_421056%0A&) nun nicht nur ihren aktuellen, sondern auch ihren voraussichtlichen Verbrauch und ihre Kosten noch besser im Griff. Zudem hat die kWhapp ein neues, helleres Design erhalten. Klarere Strukturen, eine aufgeräumte Menüführung und intuitive Bedienungshilfen leiten die Nutzer noch einfacher durch den Energie-Check.

kWhapp: Die smarte Art Nachzahlungen zu vermeiden.

Seit 2015 steht die beliebte Energie-Check App bereits in den App-Stores für iOS (https://app.adjust.com/xf0ohq3) und Android (https://app.adjust.com/rs4w2v9) zur Verfügung. Mehr als 1.600.000 Mal wurde kWhapp bisher heruntergeladen und von Nutzern mit durchschnittlich 4,5 Sternen bewertet. Mit der App können Nutzer ihren Stromverbrauch einfach sichtbar machen und haben so ihre Kosten unter Kontrolle – egal von welchem Anbieter sie ihre Energie beziehen. Unerwartete Nachzahlungen sind passé. Kunden von Yello bekommen zusätzlich Transparenz über ihren Gasverbrauch und können mit dem Abschlags-Check ihren Abschlag für Strom und Gas direkt selbst in der App anpassen. Und so geht`s: Einfach Zählerstand scannen, Verbrauch und Kosten erfahren, Abschlag anpassen und so Geld und Energie sparen.

Ausgezeichnet: kWhapp ist kundenfreundliche „Top App“.

Ein ausgezeichneter Service – das findet Focus Money (14/2020). Laut dem Magazin zählt kWhapp zu den neun kundenfreundlichsten Apps im Bereich Energieversorger. Darüber hinaus gehört die Energie-Check App laut einer deutschlandweiten Online-Befragung des DtGV (Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien) mit mehr als 180.000 Kundenmeinungen zu insgesamt 674 Apps aus 95 Branchen auch zu den Top 3 von 13 Stromanbieter-Apps in der Kategorie „Wohnen und Leben Stromanbieter“.

Über Yello.

Yello Strom GmbH ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und gehört zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland. Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf http://www.yello.de/ | http://www.yello.de/mehralsdudenkst | https://www.youtube.com/yellostrom | http://www.facebook.com/yello.de | https://twitter.com/yello_de

Pressekontakt:

Yello Strom GmbH

Unternehmenskommunikation

mailto:presse@yello.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14889/4822935

OTS: Yello

Original-Content von: Yello, übermittelt durch news aktuell

Weitere Artikel zum Thema:: Energie-Check im Taschenformat (FOTO) kWhapp macht jetzt auch Gas-Kosten sichtbar. Damit wird die kostenlose Service-App von Yello um eine neue Funktion erweitert. „Yello Kunden haben nun in einer App ihren gesamten Energiehaushalt im Blick und können sich so bei Strom und Gas vor unerwarteten Nachzahlungen schützen“, sagt Stephan Feiter, Leiter Sales & Customer Management bei Yello. Zukünftig können auch […]... BILD Strom und Gas – in Kooperation mit Yello (FOTO) Yello und BILD bieten ab sofort gemeinsam Strom- und Gas-Produkte mit Sicherheit, Flexibilität und Transparenz an. Stephan Feiter, Leiter Sales & Customer Management bei Yello: „Mit BILD konnten wir einen Medienpartner gewinnen, der eine ideale Plattform für die Marke Yello bietet. Und die BILD-Leser profitieren von exklusiven Energie-Produkten zu einem nachhaltig fairen Preis.“ Tanja Schäfer, […]... Ökostromanbieter NaturEnergiePlus wird Teil von Yello Strom GmbH (FOTO) Der Energieanbieter Yello setzt seine Nachhaltigkeitsstrategie konsequent weiter um und übernimmt voraussichtlich zum 31. Juli 2020 auf dem Wege der Rechtsnachfolge (Verschmelzung) sein Schwesterunternehmen, den Ökostromanbieter NaturEnergiePlus Deutschland GmbH. „Wir heißen die rund 50.000 Kunden der NaturEnergiePlus schon jetzt ganz herzlich bei Yello willkommen“, sagt Yello Geschäftsführerin Aurélie Alemany. Kunden erwarten nachhaltige Produkte. „Nachhaltigkeit ist […]... E.ON SmartCheck: Digital Energie sparen und Nachzahlung vermeiden / Kundenfreundliche Web-App schafft Transparenzüber Energieverbrauch (FOTO) Nachzahlungen bei der Energierechnung sind bald passé, denn E.ON bietet mit seiner digitalen Anwendung, dem E.ON SmartCheck, eine einfache und bequeme Möglichkeit, seinen Energieverbrauch jederzeit im Blick zu behalten und damit Nachzahlungen zu vermeiden. Bequeme Funktionalitäten: Abschlag anpassen, Energieverbrauch vergleichen und individuelle Energiespartipps E.ON-Kunden können mit dem SmartCheck online den Zählerstand übermitteln und erhalten unmittelbar […]... Oscars unter Strom: Kino und Streaming im Energie-Check – Kinobesucher des Oscar-Favorits „Joker“ sorgen für Stromverbrauch von rund 0,07 Kilowattstunden pro Kopf – Streamen auf dem Smartphone ist die stromsparendste Kino-Alternative Am Abend des 9. Februar heißt es wieder: „And the Oscar goes to…“! Millionen Film-Fans weltweit verfolgen die Academy Awards alljährlich live vor den TV-Geräten und im Netz. Der Energieanbieter E.ON hat […]...