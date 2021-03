Energie aus dem Fluss: Mehr Wasserkraft für Mosambik

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

Mosambik erlebt einen wirtschaftlichen Aufschwung. Rohstoffabbau und Landwirtschaft sind die wirtschaftlichen Standbeine des südostafrikanischen Landes. Um den wachsenden Energiebedarf zu decken, ist am Fluss Revué mit Mavuzi II der Bau eines zusätzlichen Wasserkraftwerks geplant. Tractebel erstellt dafür die Machtbarkeitsstudie.

In Mosambik fließen zahlreiche Flüsse aus den Hochländern in die Ebenen. Daher bilden Wasserkraftanlagen – vor allem in der Zentralregion – das Rückgrat der Energieversorgung. Das geplante Wasserkraftwerk Mavuzi II soll die Leistung der bestehenden Wasserkraftwerke Chicamba (44 MW) und Mavuzi I (50 MW) um weitere 37 MW ergänzen.

Technische Expertise und langjährige Erfahrung

Im August 2020 beauftragte die Electricidade de Mozambique (EdM) Tractebel und das portugiesische Ingenieursunternehmen TPF-Consultores mit einer Machbarkeitsstudie für den Neubau. Tractebel hat bereits vielfach Studien für vergleichbare Wasserkraftprojekte erstellt und verfügt über ausgewiesene Expertise.

Seit 2013 hat die staatliche Energiegesellschaft EdM das Projekt bereits im Blick. Die Studie wird von Swedfund, einer schwedischen Institution für Entwicklungsfinanzierung, finanziert. Sie soll innerhalb von achtzehn Monaten nach Studienbeginn abgeschlossen sein.

Umweltprüfung und Wirtschaftlichkeitsanalyse

Der für Mavuzi II vorgesehene Standort liegt in Zentralmosambik, stromabwärts der bestehenden Wasserkraftanlage Mavuzi I. In diesem Abschnitt ist der Fluss bereits reguliert, also nicht mehr in seinem natürlichen Zustand. Tractebels Wasserkraft-Experten untersuchen, welche baulichen und betrieblichen Maßnahmen die zu erwartende Energieleistung des künftigen Wasserkraftwerkes am Revué optimieren können. Hierfür kommt vor allem der Aufstau durch einen 220 m langen und bis zu 60 m hohen Staudamm in Frage. Bis zu 3 km lange Wasserwege könnten das Wasser zu den Turbinen leiten. Bei einer installierten Leistung von 37 MW werden die Turbinen jährlich schätzungsweise 100 GWh erzeugen können. Diese Menge würde ausreichen, um hunderttausende Haushalte im Land mit Strom zu versorgen.

Die Studie umfasst auch eine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung sowie Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, die internationale Finanzinstitutionen einfordern.

Ein Kraftwerk, viele Vorteile

Der deutliche Anstieg des vom Kraftwerk Mavuzi II erzeugten Stroms wird sich positiv auf das tägliche Leben der Menschen in Mosambik auswirken und Türen für neue Möglichkeiten zur Einkommensgenerierung öffnen.

Weitere Artikel zum Thema:: „Wahnsinn Wasserkraft“ am Internationalen Tag der Flüsse: „planet e.“ im ZDF über Fluss-Zerstörung auf dem Balkan (FOTO) Am Internationalen Tag der Flüsse beleuchtet „planet e.“ am Sonntag, 25. September 2016, 16.30 Uhr im ZDF, Flusslandschaften auf dem westlichen Balkan. Sie sind bedroht vom „Wahnsinn Wasserkraft“, wie die gleichnamige Dokumentation von Birgit Hermes zeigt. Nach Recherchen der Nicht-Regierungsorganisationen RiverWatch und EuroNatur sind zwischen Slowenien und Albanien mehr als 2700 Wasserkraftwerke geplant – einige […]... Wasserkraft-Masterplan: Großes Potential für Usbekistan Die Wirtschaft Usbekistans wächst und damit auch der Energieverbrauch. Daher möchte die Regierung in eine zuverlässige und nachhaltige Stromversorgung investieren. Bereits jetzt ist eine Reihe von Wasserkraftwerken in Betrieb. Weitere sollen folgen. Den Masterplan dafür erarbeiten die Wasserkraft-Experten von Tractebel. Am 18. Juni 2020 unterzeichneten Vertreter von Tractebel Deutschland den Vertrag für die Erstellung des […]... Lahmeyer International ist jetzt Tractebel Seit dem 31. Januar tritt Lahmeyer International unter der Marke Tractebel auf und trägt den neuen Firmennamen: Tractebel Engineering GmbH. Bereits im Dezember 2014 hat Tractebel mit Sitz in Brüssel die Lahmeyer Gruppe erworben. Tractebel gehört zu den führenden internationalen Ingenieurs- und Beratungsgesellschaften, die mit mehr als 150 Jahren Erfahrung in Energie-, Wasser- und Wasserkraft- […]... Investoren schätzen Wasserkraft – Aliquantum Energy sichert Beteiligung an serbischem Wasserkraft-Unternehmen In einer Befragung unter institutionellen Investoren hat das Hamburger Emissionshaus Aquila Capital ermittelt, dass die Großanleger der Wasserkraft eine große Bedeutung beimessen. So schätzten zwei Drittel von ihnen die langfristig stabilen Cashflows. Als weitere Pluspunkte nannten sie die Diversifikation im Gesamtportfolio, den Inflationsschutz und attraktive Renditen. Kritisch betrachten sie den Mangel an Investitionsmöglichkeiten und die […]... Ökostrom von BIGGE ENERGIE aus der Wasserkraft heimischer Talsperren TÜV-zertifizierter Naturstrom im Sauerland und rund um Siegen verfügbar...