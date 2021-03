Einst als Klüngelskerle belächelt, sind die Schrotthändler in Düsseldorf heutzutage ein wichtiges Rad im Getriebe der Recycling-Industrie

Viele Menschen denken, das Einsammeln von Schrott sei eine Tätigkeit, die in unserer modernen Welt, in der der Umweltschutz eine wichtige Rolle spielt, ihren Beginn hatte. Das ist allerdings ein großer Irrtum. Bereits lange vor der Industrialisierung spielte die Zuführung verschiedener Materialien und Rohstoffe hin zu einer zweiten Verwendung eine wichtige Rolle. Heute gilt die früheste Menschheitsgeschichte als zeitlicher Beginn des Recycling-Gedankens. Tiere, die primär erlegt wurden, um Nahrung und warme Kleidung zu beschaffen, wurden so weit es eben möglich war, auch für andere Bedürfnisse verwertet. Der Talg beispielsweise diente als Beleuchtungsmittel und auch die Tierhaut fand bereits in dieser Zeit Verwendung in Form von wasserdichtem Schuhwerk. All diese Materialien wurden getauscht, um sie anschließend weiterverarbeiten zu können. Auch Knochen wurden bereits unter anderem dazu genutzt, Zelte stabil aufzubauen. Später fanden sie Verwendung in Form von Leim und sind bis in die heutige Zeit ein für die Porzellanherstellung notwendiger Werkstoff.

In Zeiten eines modernen Recycling ist Metallschrott in Hinblick auf die Ressourcenschonung von größtem Interesse für die Schrott-Industrie

Heute ist Recycling dringend notwendig, um die Umwelt zu entlasten und Ressourcen zu sparen. Der Energieverbrauch ist oftmals der entscheidende Faktor, wenn es um die Abwägung der Vorteile beim Kaufs recycelter oder aber neuer Materialien geht. Insbesondere Stahl ist in seiner Neubeschaffung ausgesprochen Energie-intensiv. Aus diesem Grund ist der sekundäre Stahlmarkt einer der wichtigsten im Rahmen des Recyclings. Gleiches gilt für Kupfer und Edelstahl. Als besonders günstig kann angesehen werden, dass sich Metalle quasi unendlich verwenden, sammeln, recyceln und zurück in den Rohstoff-Kreislauf bringen lassen, ohne auch nur den geringsten Qualitätsverlust zu erleiden. Die Schrottabholung Düsseldorf holt im gesamten Stadtgebiet von Düsseldorf und auch in Holzminden kostenlos den Schrott von Unternehmen und Privathaushalten ab. Fallen bei Privatpersonen vorwiegend ausrangierte Alltagsgegenstände an, so handelt es sich in Unternehmen insbesondere um Verpackungsmaterial für das Kunststoff-Recycling und im Bereich des Metallschrotts um Scherenschrott, Kabelreste, Rohrstücke und sonstige im Rahmen der Produktion anfallende Materialien.

Kurzzusammenfassung

Die Schrottabholung Düsseldorf arbeitet als Erbe einer langen Tradition. Schon in frühester Zeit waren die Menschen bestrebt, ihre Ressourcen optimal einzusetzen und nach Erstnutzung einer weiteren Bestimmung zuzuführen. Heutzutage sammelt die Schrottabholung Düsseldorf Schrott ? vor allem Metallschrott ? direkt bei Privatpersonen und Unternehmen in Düsseldorf und Holzminden ein und führt sie dem Recycling zu. Außerdem bietet sie bei größeren Schrottmengen einen Schrottankauf an.