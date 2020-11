Effektiv und wirtschaftlich: Das richtige Lüftungssystem für jedes Bauprojekt

Erstellt von Presse Allgemein

Dem Thema Luftaustausch in geschlossenen Räumen hat die Corona-Pandemie eine große öffentliche Aufmerksamkeit beschert. Generell spielen Lüftungsanlagen, die Luft transportieren, filtern, erwärmen, kühlen, desinfizieren, entfeuchten bzw. befeuchten, eine wichtige Rolle in Bauprojekten.

Die aktuelle Neuerscheinung des VDE VERLAGs vermittelt Architekten, Planern und Ingenieuren das nötige Wissen, um für ein Bauobjekt das wirkungsvollste und zugleich wirtschaftlichste Lüftungssystem auszuwählen. Der Band gibt Einblick in die Kältetechnik, stellt moderne Lösungen in der Lüftungstechnik vor und behandelt Aspekte, die die Wirtschaftlichkeit einer RLT-Anlage beeinflussen.

Achim Trogisch; Mario Reichel

Planungshilfen Lüftungstechnik

600 Seiten, Broschur

59,- ? (Buch oder E-Book/PDF)

ISBN 978-3-8007-4885-3

Handbuch zur Beschreibung lüftungstechnischen Grundwissens

Veranschaulichung physikalischer und technischer Zusammenhänge der Lüftungstechnik

Neue Themen: Lüftung für industrielle Fertigungsstätten, Nur-Luft-Anlagen, Auslegung einer Klimaanlage, Hybride Lüftungssysteme

Aktuelle technische Lösungen und deren Beurteilung unter den Aspekten Behaglichkeit, energetischer Aufwand, Nachhaltigkeit, Gebäudeautomation und Optimierung der Investitionskosten

Aktualisierung europäischer Normen, Regeln und Vorschriften, insbes. das Regelwerk der DIN EN 16798

Die aktuelle Auflage wurde umfassend aktualisiert und ergänzt. So sind bei den Normen neue europäische Regelungen und Vorschriften eingearbeitet und interpretiert, neue Berechnungsbeispiele wurden erarbeitet. Aktuellen Themen, wie z. B. Energetische Inspektion, Schall- oder Brandschutz in RLT-Anlagen werden ausführlicher erläutert.

Prof. Dr.-Ing. Achim Trogisch lehrte 15 Jahre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Dresden Technische Gebäudeausrüstung. Seine langjährigen Erfahrungen aus der Praxis am Institut für Luft- und Kältetechnik (ILK) und bei der HL-Technik AG fließen in dieses Werk ein.

Prof. Dr.-Ing. Mario Reichel ist Professor für Gebäudeklimatechnik / Integrale Planung an der Westsächsischen Hochschule Zwickau.

Zielgruppe: Planer für Technische Gebäudeausrüstung (TGA), Bauingenieure, Architekten, Studierende

