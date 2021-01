Ecocoach präsentiert herstelleroffenes E-Mobility-Lastmanagement für Wohngebäude und Unternehmen

Hängen mehrere Elektro-Autos gleichzeitig in einer Tiefgarage am Stecker, droht eine Überlastung des Stromnetzes im Haus – dieser Mythos hält sich in der Diskussion um Elektromobilität hartnäckig. Eine Studie des ADAC zeigt nun: Wallboxen mit Lastmanagement teilen die verfügbare Leistung zuverlässig auf mehrere Elektroautos auf oder setzen den Ladevorgang gegebenenfalls solange aus, bis wieder genügend […]...

Braunschweig/Kitzingen. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland erfolgt durch unterschiedlichste Anbieter und Stromversorger. Zur Vereinfachung der Zahlungsmöglichkeiten an den einzelnen Ladestationen haben die Volkswagen Financial Services die Charge&Fuel Card entwickelt und am Markt etabliert, in die nun auch die Lademöglichkeiten von chargeIT mobility integriert sind. Die Charge&Fuel Card inkl. der Charge&Fuel App vereint […]...