EAST: BVMW ist Kooperationspartner

BVMW: Das Brennstoffemissionshandelsgesetz bedroht heimische Mittelständler Das im kommenden Jahr in Kraft tretende Brennstoffemisisonshandelsgesetz (BEHG) stellt viele heimische Mittelständler vor existenzielle Probleme. Die zusätzliche CO2-Bepreisung durch einen nationalen Emissionshandel (nEHS) in den Sektoren Verkehr und Wärme erschwert es immer mehr Betrieben aus allen Branchen, rentabel zu produzieren. Leidtragende sind in erster Linie wieder mittelständische Unternehmen. Während die europäische und internationale Konkurrenz […]...

EAST: Demonstrator in Weimar versucht die Energieautarkie Der Kongress EAST am 16. und 17. September 2019 befasst sich mit Speicherlösungen für die Energiewende. Dabei wird auch der Wärmemarkt in den Mittelpunkt gestellt. Ein Schwerpunkt dabei: die autarke Versorgung von Gebäuden mit Heizung und Warmwasser. Technische Lösungen werden gerade von Wissenschaftlern in Weimar praktisch erprobt. Allmählich rückt in der Diskussion um die Energiewende […]...

Far East Energy nimmt an Zeremonie zur Fertigstellung des Erdgasnetzes von Far East Energy und der Stadt Shouyang teil Far East Energy Corporation gab heute bekannt, dass Vertreter seines Unternehmens am 19. Januar 2011 an einer "Entzündungszeremonie" in Shouyang City teilnahmen. Die Zeremonie wurde anlässlich der Fertigstellung des Erdgasnetzes von Far East Energy und der Stadt Shouyang am Dienstag, den 18. Januar sowie des ersten Gasstroms aus den Quellen von Far East Energy abgehalten. Anwesend bei den Feierlichkeiten waren zahlreiche wichtige Persönlichkeiten aus verschiedenen Lokal...

SiG Solar Group als Hauptsponsor beim 2. BVMW-Benefiz-Cup Das Benefizgolfturnier des Bundesverbandes für mittelständische Wirtschaft (BVMW) geht am kommenden Samstag (21. Juni) in die zweite Runde. Mit von der Partie im Golfclub Verden ist in diesem Jahr auch die SiG Solar Group, die Produkte und Dienstleistungen rund um die effiziente Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien anbietet. Die familiengeführte Unternehmensgruppe aus Stuhr unterstützt als einer der Hauptsponsoren das Turnier. Die Einnahmen aus der Veranstaltu...