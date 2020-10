E3/DC steht für Zukunft: Kundenfeedback bescheinigt herausragende Innovationskraft

Je weiter die Energiewende voranschreitet, desto stärker differenziert sich die Produkt- und Servicewelt im Energiebereich aus. Vor allem das Angebot im Bereich Heimspeicher hat in den letzten Jahren große Entwicklungssprünge gemacht. Die Anbieter müssen innovativ bleiben. Um herauszufinden, wie der Stromspeicher-Spezialist E3/DC die aktuellen Herausforderungen des deutschen Energiemarktes meistert, hat EUPD Research eine Endkunden-Umfrage durchgeführt. Die Ergebnisse sprechen deutlich für die Innovationskraft des Unternehmens. Aufgrund der herausragenden Ergebnisse wird E3/DC mit dem Innovationssiegel 2020 ausgezeichnet.

Im Rahmen einer umfangreichen Befragung durch den Bonner Markt- und Wirtschaftsforscher EUPD Research von gut 1.800 Kundinnen und Kunden des Heimspeicher-Anbieters E3/DC stand die Kundenmeinung bzw. -bewertung zum Unternehmen im Fokus. Entsprechend sollten E3/DC-Kundinnen und -Kunden u.a. die Marke und das Unternehmen in drei Worten beschreiben. Hierbei wurde bewusst keine Auswahl vorgegeben und die Teilnehmenden konnten frei Begriffe eintragen. Das mit Abstand am häufigsten vergebene Prädikat auf diese Fragestellung lautet ?Innovation?.

Unter den Top 3-Begriffen wurde von zahlreichen Teilnehmenden zudem ?Zuverlässigkeit? und ?Qualität? angeführt. E3/DC-Geschäftsführer Dr. Andreas Piepenbrink freut sich über diese positive Rückmeldung: ?Die Einschätzung der Kundinnen und Kunden spiegelt wider, dass wir in unseren Bestrebungen erfolgreich sind. Seit der Gründung von E3/DC verfolgen wir das Ziel, innovative Produkte auf den Markt zu bringen, von denen die Kundinnen und Kunden nachhaltig profitieren, die aber auch den Speichermarkt in Deutschland insgesamt und die Energiewende voranbringen.?

Führend in punkto Innovation: E3/DC erhält das Innovationssiegel 2020

Auch bei den thematisch auf Innovation und Innovationsvorteile fokussierten Fragen sind die Ergebnisse eindeutig: 93 % der E3/DC-Kundinnen und -Kunden stimmen der Aussage, das Unternehmen stehe für Innovation, ?vollkommen? oder ?eher zu?. Dabei wird auch deutlich, dass der Innovationsvorteil für die Kaufentscheidung und für die Unterscheidung von anderen Anbietern wichtig ist: Für 84 % war der Innovationsvorteil ?sehr wichtig? oder ?eher wichtig? bei der Auswahl des Speicherherstellers. Nur 2 % gaben an, dass dieser Faktor ?eher? oder ?gar nicht? wichtig war. Über die Hälfte der Befragten schätzt zudem den Innovationsvorteil von E3/DC größer ein als den von Konkurrenzprodukten. Lediglich 1 % antwortete, dass der Vorteil im Vergleich zu Konkurrenzprodukten kleiner sei.

An der Befragung nahmen innerhalb von zwei Wochen über 1.800 E3/DC-Kundinnen und -Kunden teil. Diese hohe Teilnahmequote bildet ein repräsentatives Feedback zum Unternehmen und zu seiner Stellung im Markt.

Dass die Innovationskraft des Unternehmens für die Befragten von zentraler Bedeutung ist, belegen zum einen die Ergebnisse selbst. Darüber hinaus handelt es sich bei den E3/DC-Kundinnen und -Kunden um ein besonders an innovativen Themen interessiertes Publikum: Mindestens drei Viertel der Befragten stimmen ?vollkommen? oder ?eher zu?, dass sie interessiert sind an innovativen Produkten in den Bereichen Stromspeicher, Elektromobilität und Heizen. Aufgrund der durchweg überzeugenden Kundenbewertung zeichnet sich E3/DC nicht nur als etablierter Speicheranbieter, sondern auch als ein besonders innovatives Unternehmen aus. EUPD Research vergibt somit sein Innovationssiegel 2020 erstmals an E3/DC.

Dr. Martin Ammon, Geschäftsführer von EUPD Research kommentiert: ?Das Unternehmen E3/DC steht aus Kundensicht klar für Innovation. Das ist eindeutig an den unabhängig ermittelten Befragungsergebnissen abzulesen. Es ist uns eine Freude, E3/DC für dieses Kundenfeedback mit dem Innovationssiegel auszeichnen zu können.?

Über EUPD Research

Als führendes Markt- und Wirtschaftsforschungsinstitut im Bereich der Nachhaltigkeit stützt sich EUPD Research auf eine einzigartige Erfahrung bei Marktforschungsprojekten mit ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Fragestellungen. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeitsforschung hat EUPD Research in den letzten Jahren alleine im Bereich der Energiemärkte über 1.500 Forschungsprojekte durchgeführt. Die Themenschwerpunkte der vorwiegend internationalen Studien liegen bei den erneuerbaren Energien, speziell bei Photovoltaik und Speichern.

Weitere Informationen: www.eupd-energy.com

Die E3/DC GmbH, eine 100%ige Tochter der Hager Group, wurde 2010 in Osnabrück gegründet. Heute ist E3/DC als Wechselrichterhersteller in Deutschland Marktführer für die netzgekoppelte solare Ersatzstromversorgung. Die von E3/DC entwickelte dreiphasige DC-Technologie (TriLINK®) und die Ladesysteme für Elektrofahrzeuge sorgen beim Einsatz in Privat- und Gewerbeimmobilien für höchste Autarkiegrade und Einsparungen – insbesondere im oberen Leistungsbereich. 2018 wurde E3/DC zum zweiten Mal in Folge von Florian Langenscheidt als “Marke des Jahrhunderts” ausgezeichnet. In einer von EuPD Research (Bonn) durchgeführten unabhängigen Kundenbefragung erreichte das Unternehmen im vergangenen Jahr den höchsten Weiterempfehlungswert. Die Kundenzufriedenheitsanalyse des Instituts ergab für E3/DC 2018 zum dritten Mal in Folge die Note 1,6. Im April 2019 wurde die Kundenzufriedenheit von TÜV SÜD zertifiziert.

Das nach ISO 9001 zertifizierte Unternehmen beschäftigt aktuell über 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Osnabrück, Göttingen, Wetter (Ruhr) und München. Entwickelt und produziert werden Lithium-Speichersysteme, Wechselrichter, Wallbox und andere Komponenten in Deutschland

Weitere Informationen: www.e3dc.com

