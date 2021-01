E-Mobilität: HanseWerk hat bislang 310 öffentliche Ladepunkte im Norden errichtet

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos schreitet immer weiter voran. So hat der Energielösungsanbieter HanseWerk im Jahr 2020 60 neue öffentliche Ladepunkte in Norddeutschland errichtet. Diese Entwicklung spiegelt einen kontinuierlichen Zuwachs wider, nach dem das Unternehmen, zu dem auch Schleswig-Holstein Netz, HanseGas und HanseWerk Natur gehören, im Jahr 2019 rund 50 Ladepunkte errichtet hat. Für 2021 wird das Unternehmen eine ganze Reihe weiterer Ladepunkte angehen. Darunter sind überwiegend Kundenaufträge für nicht-öffentliche Ladepunkte wie zum Beispiel Unternehmensfuhrparks.

?Die Themen Klimawandel und CO2-Reduktion beschäftigen die Menschen. Vor diesem Hintergrund sind E-Mobilitätslösungen sehr gefragt ? insbesondere im Norden, wo besonders viel grüner Wind-Strom im Netz ist. Entsprechend viele Kommunen und Unternehmen, aber auch Privathaushalte fragen vermehrt Ladelösungen bei uns an?, erklärt Projektleiter Eike Hendrik Jahn von HanseWerk.

Gerade bei Unternehmen erwartet HanseWerk zukünftig einen steigenden Bedarf an Ladeinfrastruktur für Firmen- und Mitarbeiterfahrzeuge. Insgesamt hat das Unternehmen derzeit 185 Ladesäulen mit insgesamt 310 öffentlichen Ladepunkten in Eigenregie oder gemeinsam mit Kunden in Schleswig-Holstein installiert.

Das Unternehmen bietet unter anderem folgende Pakete an:

Wallboxen ? für das Laden im privaten und halböffentlichen Raum

Normalladesäulen ? für das Laden im halböffentlichen oder öffentlichen Raum

Schnellladesäulen ? für das besonders schnelle Laden im öffentlichen Raum

Planung individueller Ladelösungen und Fördermittelberatung

Installation und Betriebsführung gelieferter Stationen

Weitere Infos gibt es unter: Website: https://www.sh-netz-shop.com/emobility | Email: e-mobil@hansewerk.com | Telefon: 04106 ? 629 3728

Die HanseWerk-Gruppe bietet ihren Partnern und Kunden moderne und effiziente Energielösungen und betreibt für rund 3,1 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in fast 1.000 Kommunen in Norddeutschland. Als Partner der Energiewende hat das Unternehmen in den letzten Jahren mehrere zehntausend Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie an ihre Netze angeschlossen und betreibt parallel dazu über 1.000 Heizanlagen, Blockheizkraftwerke sowie einen Erdgasspeicher. Die HanseWerk-Gruppe engagiert sich in vielen Forschungsprojekten zur Energiewende, wie NEW 4.0, und ist ein großer Ausbildungsbetrieb im Norden. Über die Beteiligung der elf schleswig-holsteinischen Kreise sowie von über 400 Kommunen sind die Unternehmen der HanseWerk-Gruppe regional sehr stark verwurzelt und unterstützen eine Vielzahl sozialer und kultureller Projekte wie das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt und den Schleswig-Holstein Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

