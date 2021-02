E-Auto hält Minusgraden auch in stundenlangen Staus Stand / ADAC untersucht Batterieleistung bei Extrembedingungen (FOTO)

Weitere Artikel zum Thema::

Tanken im Mai: Zum Monatsende stiegen die Preise / ADAC Auswertung: Benzinpreis verharrt auf niedrigem Stand / Dieselpreis sinkt um 3,2 Cent (FOTO) Wie schon in den Vormonaten konnten die Autofahrer auch im Mai von dem niedrigen Preisniveau an den Tankstellen profitieren. Besonders Dieselfahrer hatten Grund zur Freude, sank doch im Monatsmittel der zuletzt von einer hohen Heizölnachfrage beeinflusste Preis für einen Liter Diesel im Vergleich zum April um 3,2 Cent auf 1,050 Euro. Praktisch keine Veränderungen registrierte […]...

Benzin und Diesel klar zu teuer / ADAC untersucht Kraftstoffpreise in 20 deutschen Städten Benzin und Diesel werden nach Angaben des ADAC derzeit zu teuer verkauft. Das zeigt die aktuelle Auswertung der Kraftstoffpreise an Markentankstellen in 20 deutschen Städten. Ottokraftstoff ist momentan in Lübeck am teuersten. Ein Liter Super E10 kostet hier 1,657 Euro. Bei Diesel nehmen fünf Städte gemeinsam den letzten und damit teuersten Platz des Rankings ein: In Berlin, Münster, Mannheim, München und Lübeck kostet danach der Selbstzünderkraftst...

ADAC: Kaum Unterschiede bei Spritpreisen in Deutschland / Automobilclub untersucht Kraftstoffpreise in 20 deutschen Städten Bei den Kraftstoffpreisen in Deutschland sind derzeit nur geringe regionale Unterschiede registrierbar - dies gilt insbesondere für Diesel. Die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise an Markentankstellen in 20 deutschen Städten zeigt, dass die Autofahrer in München mit einem durchschnittlichen Dieselpreis von 1,449 Euro derzeit am günstigsten tanken. Der Preisvorteil für die Münchner beträgt jedoch lediglich einen Cent. Mit 1,459 Euro liegen zehn ...

Reichweitenverlust beim Nissan Leaf / ADAC fährt Elektroauto im Langzeittest (FOTO) Nach fünf Jahren und 80.000 gefahrenen Kilometern im ADAC-Langzeittest ist der Nissan Leaf der ersten Generation in einem technisch guten Zustand. Allerdings nimmt die Batteriekapazität kontinuierlich ab. Waren anfangs noch Fahrten von bis zu 113 Kilometern ohne Nachladen auf der Straße möglich, schrumpfte die tatsächliche Reichweite am Ende des Tests auf knapp 90 Kilometer. Das […]...