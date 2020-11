Die Welt im Jahr 2040 – Erzählt die Geschichte unserer Zukunft (FOTO)

Geschichte unserer Umwelt" ist Wissenschaftsbuch des Jahres Die verständlich aufbereiteten Geschichten gehen auf Störfälle in Atomkraftwerken ebenso ein wie auf umweltschonende Landnutzung in Spanien seit der Jungsteinzeit, Sturmfluten an der Nordsee oder das empfindliche Ökosystem der Galapagosinseln. In der Einleitung zeigen Umwelthistorikerin Winiwarter und Ökosystemforscher Bork auf, warum das herrschende wirtschaftliche System der Ungleichheit für viele &...