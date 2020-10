Die ganze Welt der Hörgerätebatterien auf einen Klick

Erstellt von Presse Allgemein

Je nach Lebenssituation, Freizeitverhalten oder Alter braucht jeder, der ein Hörgerät trägt, die auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Energielösung. Wie diese aussehen kann und was alles bei der Wahl der richtigen Batterie zu bedenken ist, zeigt power one ab dem 9. Oktober 2020 online in der neuen ?power one World?. Sie wird parallel zum digitalen internationalen Hörakustiker-Kongress EUHA unter http://www.powerone-batteries.com/powerone-world/ für Besucher geöffnet.

Die neue Internetseite geht mit ihrem Angebot weit über einen digitalen Messestand hinaus. ?Die Idee zur ?power one World? entstand nicht zuletzt vor dem Hintergrund der durch die Corona-Pandemie entstandenen Kontaktbeschränkungen. Sie reduzieren auch die Möglichkeiten zur Live-Interaktion mit Kunden und Partnern, wie sie der EUHA Kongress geboten hätte. Zudem ist die Zeit reif, mehr Menschen unabhängig von Branchenevents rund um die Uhr die Möglichkeit zu geben, sich umfassend über die Batteriewelt von power one zu informieren?, erklärt Torsten Schmerer, General Manager Healthcare bei VARTA Microbattery GmbH, die Beweggründe.

Die ?power one World? lädt zu einer Entdeckungstour durch die Welt der Hörgerätebatterien ein. Zum Besuch reicht eine einmalige Registrierung mit der persönlichen Mailadresse. Die Seite ist interaktiv angelegt und regt zum Dialog an. So zeigen beispielsweise eigens erstellte Videos aktuelle Informationen zu den neuesten Produktentwicklungen oder geben Einblicke in die Hörenergie. In einem Interview gibt General Manager Schmerer Auskunft über die Marke power one. Andere Filme vermitteln Wissenswertes zum Aufbau und der Funktionsweise von Hörgerätebatterien, wie zum Beispiel der power one EVOLUTION, der jüngsten und leistungsstärksten Hörgerätebatterie.

Die hohen Qualitätsansprüche, die power one an seine Produkte stellt, finden ihren Ausdruck im Gütesiegel ?power one inside?. Auch was das Siegel ausmacht, beleuchtet die Webseite. Dazu zählen beispielsweise die neuesten Entwicklungen bei wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien. Sie erfüllen die wachsenden Ansprüche an Hörgerätebatterien, die immer kleiner und unsichtbarer werden sollen bei gleichzeitig mehr Leistung und Performance. Das Ergebnis: Die neueste Generation der Lithium-Ionen-Akkus hält so lange wie ein Hörgerät. Wer spezielle Fragen hat oder weitergehende Informationen benötigt, kann direkt Kontakt zum power one Team aufnehmen.

Im Downloadbereich der power one World finden Besucher alle verfügbaren schriftlichen Unterlagen zur Marke power one und den Produkten. Abgerundet wird die ?power one World? mit einem Konferenzraum, der zu virtuellen Besprechungen einlädt, und eine Presseseite.

Einen eigenen Bereich widmet die Seite der jüngsten Zellinnovation, der neuen Produktgeneration power one EVOLUTION mit Zink-Luft-Technologie, die auf der Thin Foil Technology (TFT) basiert. Resultat dieser Technologie ist eine bis zu 15 Prozent höhere Kapazität. Feldtests mit Kunden zeigten, dass sich die Laufzeiten um ein bis zwei Tage verlängerten.

Auch der Spaß kommt in der ?power one World? nicht zu kurz. Dazu wurde ein Gewinnspiel eingerichtet, bei dem drei Fragen zu beantworten sind. Die ersten 300 Einsender erhalten eine kleine Aufmerksamkeit. Als Hauptgewinne winken drei Airpods Pro von Apple.

Die VARTA AG produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten “Microbatteries & Solutions” und “Household Batteries” tätig. Das Segment “Microbatteries & Solutions” fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment “Household Batteries” umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher.

Der VARTA AG Konzern beschäftigt derzeit nahezu 4.000 Mitarbeiter. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.